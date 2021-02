Sulu Sou propõe que AL discuta nova ronda de apoios à população

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado democrata apresentou ontem uma moção para que a Assembleia Legislativa (AL) debata a possibilidade de o Governo introduzir uma nova ronda de apoios à população, para fazer face à crise provocada pela pandemia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou apresentou ontem uma moção à Assembleia Legislativa (AL) em que propõe que os deputados se debrucem sobre a introdução, em tempo útil, de uma nova ronda de apoios financeiros à população por parte do Governo.

Na carta, encaminhada ontem às redacções, Sulu Sou explica os motivos da proposta e diz que “a epidemia deu um duro golpe na subsistência da comunidade de Macau”, e que a última fase de recuperação económica ainda vai ser longa.

O deputado lembra que no ano passado Macau recebeu apenas 5,9 milhões de visitantes, ou seja, menos 85% do que em 2019. Além disso, apesar de o programa de vistos individuais da China continental para a entrada em Macau ter sido retomado a 23 de Setembro, “a economia não registou qualquer melhoria significativa”. Sulu Sou defende que os dias da Semana Dourada, em Outubro do ano passado, o período do Natal e as férias do Ano Novo Lunar não tiveram impacto positivo suficientemente na economia.

“A taxa de desemprego e a taxa de subemprego em 2020 estão ambas em níveis recorde relativamente aos últimos anos, e muitos residentes não vêem quaisquer perspectivas”, aponta Sulu Sou, justificando o pedido de debate.

Por outro lado, o democrata diz que “a eficácia das duas primeiras rondas de medidas de assistência financeira para combater a epidemia foi digerida pelo mercado”. Por isso, “vários sectores da comunidade têm repetidamente destacado a importância da implementação de uma nova ronda de medidas de assistência financeira”, diz Sulu Sou.

O deputado recorda que Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, não fechou a porta à introdução de mais um pacote de medidas e que Ho Iat Seng também tem dito que está atento à situação da economia. Porém, ainda não foram aplicadas medidas nesse sentido.

“O impacto da epidemia na economia e meios de subsistência de Macau tem sido extenso e duradouro, e muitos residentes pediram fortemente ao Governo da RAEM que fizesse bom uso das suas reservas financeiras e introduzisse uma nova ronda de medidas de assistência de forma atempada”, afirma Sulu Sou. Assim, “tendo em conta o importante papel da Assembleia Legislativa na monitorização do Governo e na melhoria da subsistência das pessoas, é necessário e urgente realizar um debate totalmente aberto sobre esta questão”, afirma Sulu Sou, que termina a carta dizendo esperar que os restantes parlamentares apoiem a sua moção.

Têm sido vários os deputados que têm instado o Executivo a lançar mais medidas de apoio financeiro à população para mitigar os efeitos da pandemia. Em Novembro, Sulu Sou já tinha enviado uma interpelação escrita ao Governo em que pedia uma terceira ronda de apoios para residentes e empresas.

Além do democrata, também Song Pek Kei, Ella Lei, Ip Sio Kai e Ho Ion Sang têm feito esse mesmo pedido ao Governo. Song Pek Kei disse, no hemiciclo, que “a sociedade está muito preocupada com isto e tem medo de que as empresas não consigam sobreviver”, o que poderá afectar a situação do emprego. Ip Sio Kai, por seu lado, disse que era necessária uma terceira fase do plano de apoio “para aliviar, objectiva e eficazmente, as dificuldades das PME, em termos de financiamento”.