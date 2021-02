Mike Figgis realiza ‘Mother Tongue’ com Josie Ho como protagonista

Josie Ho, filha do magnata do jogo de Macau Stanley Ho, falecido em 2020 aos 98 anos, é a protagonista do novo filme do conhecido realizador britânico Mike Figgs “Mother Tongue”, um thriller de suspense que começa a ser rodado esta semana em Hong Kong.

Figgs, indicado por duas vezes nos Óscares da Academia em Hollywood pelos filmes “Leaving Las Vegas” e “Internal Affairs”, junta-se à actriz e cantora Josie Ho numa produção dos Shaw Studios que deverá durar até Abril. O filme está previsto que seja lançado em Janeiro de 2022.

Na trama, Ho interpreta duas personagens. A primeira é uma actriz premiada que está envolvida num relacionamento com uma mulher mais jovem interpretada pela japonesa Minami, conhecida pelo filme “Battle Royale”, enquanto busca a sua filha há muito perdida. Também interpreta a irmã amarga da actriz.

O argumento ficou a cargo de Bruce Wagner, conhecido pelos argumentos de “Maps to the Stars” e “Wild Palms”. Josie Ho também encabeçou a produção juntamente com o marido Conroy Chan, com quem co-fundou a 852 Films. “Mother Tongue” também terá no elenco o britânico Julian Sands (“A Room With A View”), a taiwanesa Elaine Jin (“Mad World”) e a japonesa Canon Nawata (“Love Dart”).

Ho tem estado especialmente activa em produções cinematográficas nos últimos anos. Participou no drama americano “Habit”, de Janell Shirtcliff e estrelado por Libby Mintz, que se encontra em pós-produção e será lançado ainda este ano; e ainda no épico de época “Rajah”, no qual interpreta o papel de amante do aventureiro britânico Sir James Brooke (interpretado pelo consagrado Jonathan Rhys Meyers). Ho e a 852 Films também estão a trabalhar com o realizador Tony Kaye no documentário musical “The Hong Kong Sound” e em dois projectos com o francês Luc Besson (“Leon: The Professional,” “Lucy”).

Josie Ho, irmã mais nova de Pansy Ho e mais velha de Lawrence Ho, criou a 852 Films em 2007 com Conroy Chan e o produtor Andrew Ooi.