Marca retalhista japonesa abre loja premium no centro de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A marca japonesa Daiso abriu um conceito novo em Macau denominado Threeppy numa loja a ocupar todo o terceiro piso do centro comercial Sun Star no centro da cidade. Com a inauguração do outlet Threeppy, a Daiso passa a possuir no território 18 lojas, estando 16 situadas na península de Macau e duas na Taipa. A Sun Star é a distribuidora autorizada da cadeia das lojas retalhistas japonesa em Macau e na China. Assumidamente voltada para mulheres na faixa dos 20 aos 40 anos, a marca espera também poder atrair famílias inteiras e turistas em Macau.

A Threeppy, que se traduz como ‘three happy’, segundo revelou a Daiso, é uma simbologia às três moedas, com alegria triplicada do que se fosse comprar numa loja de 10 patacas. Com essa distinção, a Threeppy quer trazer produtos diferenciadores, tanto no design como na qualidade dos mesmos.

Por exemplo, o acréscimo de 20 patacas nos utensílios de cozinha da Daiso, que são de inox, fá-los passar a ser feitos em silicone, material resistente que não danifica tachos e panelas. Outro exemplo é a tigela para cozinhar arroz no micro-ondas, que na loja-mãe é feito de plástico e no novo conceito é de cerâmica. Maquilhagem, artigos para cozinha e casa-de-banho são de melhor qualidade. Sem falar nas caixas de plástico que vêm, agora, com compartimentos a dividir. Os pontos-chave no novo conceito são, portanto, tendência, design, estilo e qualidade.

A Daiso, que está a mudar toda a sua imagem corporativa com um logo mais moderno e arrojado, é uma loja de conveniência com uma ampla variedade de produtos. Oferece mais de 100 mil tipos de produtos de várias categorias que procuram atender às diversas necessidades diárias que incluem produtos para sala de estar, comida, decoração da casa, sala de jantar e cozinha, acessórios, saúde e beleza, casa, papelaria, brinquedos e festa, ferragens, itens japoneses, presentes e produtos sazonais. A maioria dos itens tem um preço fixo, com alguns itens especiais a serem vendidos a preços exclusivos. A grande maioria dos seus produtos são ‘made in’ Japão.

O retalhista, com sede em Hiroshima, pretende continuar a expandir a sua rede de lojas Threeppy noutros países da Ásia, com especial incidência no Sudeste Asiático, como foi o caso recente de Singapura. No Japão, de Okinawa a Hokkaido, a empresa tem abertas 22 lojas e pretende abrir 30 lojas a cada ano. Mais recentemente, a marca nipónica também apostou no mercado norte-americano com a abertura de diversas lojas, tendo começado por Nova Jérsia em 2019. Recentemente, a Sun Star revelou que planeia abrir mais lojas em Macau e na China.

G.L.P.