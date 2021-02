Mais de duas mil marcações agendadas para o primeiro dia de vacinação geral da população

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O programa de vacinação para residentes arranca no próximo dia 22 de Fevereiro com 2.200 marcações agendadas. Os Serviços de Saúde vão ter capacidade para vacinar 5.000 pessoas por dia entre dois postos no Hospital Conde São Januário e 12 postos de saúde espalhados pelo território, havendo a possibilidade de adquirir mais vacinas consoante a procura dos residentes e a evolução da pandemia.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os representantes dos Serviços de Saúde anunciaram ontem que 2.200 pessoas fizeram marcação para o primeiro dia de vacinação geral da população que arranca no próximo dia 22 de Fevereiro. Em conferência e imprensa, Lo Iek Long e Leong Iek Hou explicaram também que Macau tem uma capacidade diária de vacinação para 5.000 pessoas e garantiram que o Governo irá continuar a adquirir vacinas de acordo com a procura dos residentes e a própria evolução da pandemia. Até ontem à tarde, as autoridades receberam mais de 10 mil marcações para a vacinação contra a Covid-19, sendo que 4.300 são de residentes dos grupos prioritários.

“Desde 9 de Fevereiro que temos aberto as inscrições para as vacinações contra a Covid-19. Até agora já ultrapassámos as 10 mil pessoas inscritas, sendo que 4.300 são dos grupos prioritários e 2.000 já foram vacinados”, afirmou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, acrescentando que, até ao momento, não houve casos de reacções adversas à vacina da Sinopharm.

Na conferência de imprensa, Leong Iek Hou adiantou também que “das 10 mil pessoas que se inscreveram para a vacina, 2.200 fizeram marcação para o dia 22 de Fevereiro”, e que a inoculação poderá ser efectuada em dois postos no Centro Hospitalar Conde São Januário ou num dos 12 postos de saúde espalhados pelo território para o efeito.

Para além disso, Lo Iek Long assegurou que os postos de inoculação vão ter uma capacidade diária de 5.000 vacinações. “Com o Ano Novo Chinês houve menos pessoas a inscrever-se para a vacina, mas já temos 2.200 marcações para o primeiro dia da vacinação para a população geral e mais de 2.200 marcações para o dia 23 de Fevereiro. A capacidade dos postos de vacinação é de 5.000 por dia. Se houver necessidade iremos aumentar o nosso pessoal nos postos de vacinação”, disse o médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário.

Questionado sobre o período de protecção da vacina e a possibilidade de o Governo adquirir outro tipo de vacinas no futuro, Lo Iek Long admitiu ser precoce adiantar dados concretos sobre a validade das vacinas, mas admitiu haver uma margem para novos métodos e novas vacinas. “Ainda não temos dados concretos sobre a validade das vacinas contra a Covid-19. Com base em alguns estudos e casos que receberam a vacina podemos dizer que a validade pode ir dos 6 aos 12 meses, alguns 9 meses, ou seja, quem receber a vacina deverá ter esta protecção”, explicou Lo Iek Long.

Sobre aquisição de novas vacinas, Lo Iek Long garantiu que o Governo está atento a todos os desenvolvimentos científicos. “Diferentes farmacêuticas têm vacinas nova, quando houver vacinas que provem ser mais capazes, ou que tenham um grau de eficiência maior, também iremos adquirir. Se houver uma procura contínua dos cidadãos pela vacina vamos continuar a adquirir e a adoptar novas fórmulas e novos métodos”.

Em relação à normalização das deslocações entre Macau e Hong Kong com a vacinação da população, o médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário assegurou que “não há informações concretas” apesar da comunicação contínua entre os dois lados.

De acordo com Lo Iek Long, o quadro clínico dos dois casos importados evoluiu favoravelmente e que podem ser enviados para convalescença nos próximos dias. “O 47.º caso teve febre baixa, mas o teste de ácido nucleico de hoje [quarta-feira] deu negativo. Já o 48.º caso não apresentou sintomas. Hoje [quarta-feira] efectuámos os testes nasofaríngeos e sanguíneos, ambos negativos. Na próxima semana faremos novos testes, se forem negativos vão para convalescença”, afirmou Lo Iek Long, frisando depois que os 109 residentes e os 16 membros da tripulação que vieram de Tóquio terminam hoje o período de auto-gestão após 21 dias de quarentena. “Se o teste der negativo, amanhã [quinta-feira] o código será convertido para verde”.

Na conferência de imprensa de ontem, a chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Lau Fong Chi, anunciou que o Grand Coloane Resort passou a integrar a lista de hotéis opcionais para quarentena.