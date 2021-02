Ho Iat Seng fez périplo por Macau para dar as boas-vindas ao Ano do Búfalo

FOTOGRAFIA: GCS

Durante o período do Ano Novo Chinês, o Chefe do Executivo deslocou-se a instituições sociais e serviços públicos para conversar com os cidadãos. Ho Iat Seng quis cumprimentar os mais desfavorecidos e encorajar o pessoal da linha da frente.

Ho Iat Seng deslocou-se a instituições de cariz social para cumprimentar os cidadãos mais desfavorecidos e desejar um feliz Ano do Búfalo, lê-se num comunicado divulgado pelo Governo ontem. Além disso, o líder do Executivo visitou também serviços públicos para saudar os funcionários da linha da frente durante a época festiva.

Segundo a nota oficial, Ho Iat Seng quis inteirar-se das medidas de resposta ao combate à pandemia e aproveitou para encorajar os trabalhadores a manterem-se firmes nos seus postos de trabalho como “escudo de defesa”, em prol do bem-estar de toda a população. O Chefe do Executivo passou por estaleiros de construção de instalações sociais, ficou a conhecer o andamento das obras, visitou ainda o comércio nos bairros antigos para verificar como estão os negócios, “mostrando-se atento à procura de emprego por parte dos residentes”, lê-se no comunicado.

No sábado, Ho Iat Seng visitou as instituições sociais para “manifestar a solidariedade e amizade à população mais desfavorecida”. A nota do Governo diz que os utentes “manifestaram-se gratos e emocionados” pela visita do Chefe do Executivo.

No dia seguinte, Ho Iat Seng foi à zona de Macau do Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau. Ali, visitou os trabalhadores da linha da frente do mercado abastecedor que fazem a inspecção sanitária. O Chefe do Executivo quis ficar a par da situação diária no laboratório, especialmente a cadeia de produtos congelados importados, o ambiente dos mercados municipais e do novo mercado abastecedor, bem como dos equipamentos e dos procedimentos de rastreio ao ácido nucleico do novo coronavírus, tendo visitado ainda os comerciantes de vegetais.

Ainda no domingo, Ho Iat Seng foi às instalações do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) para se inteirar, nomeadamente, dos trabalhos dos funcionários da linha da frente da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia (UTIP). Ho Iat Seng visitou também as instalações do Corpo de Bombeiros (CB) e ficou a conhecer os procedimentos de tratamento dos equipamentos de limpeza e de protecção contra doenças infecto-contagiosas. Na ocasião, o Chefe do Executivo agradeceu o “esforço e a determinação” dos bombeiros da corporação e encorajou-os a manterem-se “firmes nos postos de trabalho, no sentido de proteger a segurança da população e turistas”, indica o comunicado.

Na segunda-feira, o Chefe do Executivo fez uma ronda pelas obras públicas. Assim, visitou o estaleiro de construção do hospital das Ilhas, da construção da quarta ponte Macau-Taipa, dos apartamentos para idosos e da Nova Zona Urbana A. Na visita, os responsáveis pelas obras deram a conhecer ao Chefe do Executivo o ponto de situação das obras. Ho foi aos dormitórios dos trabalhadores e aproveitou para oferecer lembranças alusivas ao Ano Novo Chinês, agradecendo por terem aceitado o apelo do Governo ao não se terem deslocado para fora de Macau durante o período festivo.

Na terça-feira, o Chefe do Executivo fez um percurso mais turístico. Passou pelas Ruínas de S. Paulo, Rua da Palha, Rua dos Ervanários, Rua de Tercena, Rua de Cinco de Outubro, Rua de Camilo Pessanha, Almeida Ribeiro, Senado, Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida e Bairro da Horta da Mitra. Ho Iat Seng quis perceber em que estado está o ambiente de negócios dos comerciantes daquelas zonas, focando-se na situação de procura de emprego por parte dos residentes, diz o comunicado.

A.V.