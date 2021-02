Fugitivo de regresso a Macau após cumprir pena no interior da China

FOTOGRAFIA: DR

Um homem residente de Macau foi ontem entregue à Polícia Judiciária pelas autoridades Zhuhai através do posto fronteiriço das Portas do Cerco. O indivíduo, de 59 anos, tinha fugido para o interior da China após ter cometido três crimes em Macau, e regressou à RAEM para cumprir a pena após ter estado também detido do outro lado da fronteira.

Em finais de 2017, a Polícia Judiciaria (PJ) recebeu uma comunicação do tribunal que pedia para fazer cumprir o mandado de detenção de um indivíduo e encaminhamento do mesmo para o cumprimento da pena no estabelecimento prisional de Coloane.

O residente de Macau, de apelido Lam e 59 anos, tinha sido apanhado no dia 17 de Outubro de 2013 com 0,562 gramas de ICE num quarto de hotel na zona do Nape e acusado do crime de tráfico de droga, com pena suspensa. O mesmo indivíduo cometeu um segundo delito no dia 8 de Maio de 2015 por posse de instrumentos de consumo de droga e armas proibidas, tendo sido punido com dois anos e 7 meses, com pena suspensa por três anos. A terceira ofensa, no dia 21 de Maio de 2015, foi pelo crime de usura, tendo sido condenado com 8 meses de prisão, porém, com pena suspensa por 1 ano e seis meses. Foi também proibido de entrar nos casinos durante três anos.

O individuo em questão acabou por acumular as três penas, equivalentes a três anos de prisão, antes de ter fugido para o continente. As autoridades locais, porém, não puderam deter o suspeito na altura por não saberem o seu paradeiro.

O caso permaneceu em investigações desde então e no início de 2019 a PJ foi informada pela directoria municipal de segurança pública de Zhongshan que o indivíduo estaria envolvido num caso de ofensa simples à integridade física na China e que teria sido detido. No início deste ano, através da Interpol, a PJ soube que o homem tinha sido condenado a dois anos de prisão no continente e que seria deportado e entregue posteriormente às autoridades de Macau, onde estava acusado de três crimes: tráfico de droga, posse de instrumento de consumo e armas proibidas e usura. O caso foi entregue ontem ao Ministério Público.

Idosa agredida pelo neto por falar durante o sono

No dia 9 de Fevereiro, pelas 23h00, foi apresentada uma queixa à polícia devido a um incidente de violência doméstica entre um jovem de 27 anos e a sua avó, de 86 anos, que terá sido agredida enquanto dormia. A idosa explicou que tinha o hábito de murmurar e falar sozinha durante o sono, o que terá levado o neto a agredi-la nesse momento.

Os dois vivem juntos na mesma casa, juntamente com o avô, os pais e um irmão do jovem. Segundo as autoridades, a vítima referiu que já tinha sido agredida no passado pelo neto, causando-lhe fracturas nas costelas.

O jovem foi acusado de violência doméstica e o caso foi transferido para o Ministério Público no dia 11 de Fevereiro.