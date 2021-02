Empresária de Macau radicada em Portugal doa 100 mil máscaras para crianças

Emily Kuo Vong tem empresa especializada no fabrico de máscaras e criou uma parceria com o Município de Cascais. Em Maio do ano passado, a empresária já havia doado 100 ventiladores ao Serviço Nacional de Saúde português.

A empresária xangaiense de Macau, residente em Portugal, Emily Kuo Vong, doou à Câmara Municipal de Cascais, cidade onde reside, na passada terça-feira, 100 mil máscaras descartáveis para crianças. As máscaras serão posteriormente distribuídas por instituições daquele concelho e, no futuro, por escolas quando terminar o confinamento no país.

“Desde o início da pandemia de Covid-19, o concelho de Cascais agiu rapidamente e ofereceu muitos benefícios a todos aqueles que vivem nesta bela cidade. Como cidadã de Cascais, estou muito emocionada e impressionada. Assim, neste momento difícil, tenho a oportunidade de ser parceira da Cascais Próxima na produção de máscaras e de contribuir para ajudar mais pessoas, especialmente para proteger as nossas crianças”, referiu Emily Kuo Vong, citada na página oficial do município na Internet.

A empresária criou a ShiningJoy, uma empresa portuguesa de capital privado, com instalações em Cascais. A empresa especializou-se no fabrico e comercialização de máscaras descartáveis. Residindo em Cascais, a chinesa decidiu propor uma parceria à Câmara Municipal de Cascais, que aceitou de imediato. “A senhora Emily tem sido uma parceira forte do município desde a primeira hora e por isso estamos muito agradecidos pela oferta destas máscaras, mas também porque na fábrica que temos estão máquinas que a Câmara comprou e que a senhora Emily também reforçou com outras máquinas. Daí estarmos a aprofundar ainda mais esta relação e no futuro assegurar que temos máscaras para os munícipes”, disse Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais.

Cem ventiladores ao SNS

Em Maio do ano passado, a benemérita já tinha ajudado Portugal no combate à Covid-19 com a doação de 100 ventiladores, a maioria não invasivos, ao Serviço Nacional de Saúde português, entre outro equipamento médico como sistemas automáticos de extração de ácidos nucleicos, utilizados em testes de despistagem do SARS-CoV-2. A doação feita por Emily Kuo Vong serviu para “ajudar o país nos seus esforços para lidar com a Covid-19”, referiu na altura fonte ligada à embaixada de Portugal em Pequim.

Natural de Xangai, Emily Kuo Vong é actualmente presidente do Chinese American Inter Cultural Exchange Foudation e da International Federation for Choral Music. Em 1981, emigrou com a família para Macau onde ficou por largos anos. Seguiram-se depois os Estados Unidos da América e Portugal, onde reside. A empreendedora iniciou muito cedo o gosto pela música. Com um percurso ligado às artes, juntou-se a diversos projectos culturais de enorme relevância internacional ao longo da sua vida.

Emily Kuo Vong já revelou por muitas vezes ter diversos planos para Portugal que passam por “investimentos consideráveis”, incluindo em 13 linhas de produção automáticas, no norte de Portugal, para fabrico de fatos de protecção, máscaras cirúrgicas e máscaras de protecção médica para adultos e crianças, revelou o portal de notícias China-Lusophone Brief.

A empresária também investiu no sector imobiliário no país luso, tendo adquirido o Palacete dos Condes de Monte Real, na zona da Lapa, em Lisboa, que abriu ao público como “novo polo cultural” em Fevereiro de 2019.

