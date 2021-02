Deputados querem esclarecimentos sobre novos critérios de permanência para filhos de não-residentes

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os membros da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem para discutir a proposta de lei de controlo de migração e ficaram com dúvidas quanto às exigências do Governo para as autorizações de permanência dos filhos de não-residentes nascidos em Macau. Segundo Vong Hin Fai, os deputados querem saber que procedimentos serão adoptados no caso de impossibilidade de solicitação de documentação devido a golpes de Estado ou catástrofes naturais.

Eduardo Santiago

A proposta de lei sobre controlo de migração e autorizações de permanência e residência voltou a gerar dúvidas entre os deputados que estão a analisar o diploma na especialidade antes da discussão do articulado com representantes do Governo. Depois das preocupações levantadas pelos membros da comissão sobre o destino das crianças cujos progenitores percam o BIR por fraude ou dos critérios de proibição de entrada e saída, o presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, explicou ontem que os deputados vão questionar o Executivo sobre eventuais dificuldades de trabalhadores não-residentes em solicitar documentação aos países de origem para o processo de autorização de permanência dos filhos nascidos em Macau.

A dúvida surgiu entre alguns dos membros da comissão na sequência da análise dos artigos relativos ao capítulo da permanência, que prevê no número 1 do 31.° artigo que “os progenitores titulares de qualquer tipo de autorização de permanência devem fazer prova, junto do departamento competente do CPSP ou em qualquer posto de migração, do documento de viagem obtido para o filho cujo nascimento ocorra na RAEM”, e no número 2 do mesmo artigo que tal “deve ser cumprido no prazo de 90 dias após o nascimento, renovável ou prorrogável, mediante motivo justificado e consoante os casos”.

Segundo Vong Hin Fai, os deputados querem explicações do Governo sobre esta matéria. “Para evitar que essa criança possa permanecer por um prazo indefinido em Macau, essa norma levanta outras questões sobre a sua aplicação. Isto é, se por razões de força maior os pais da criança não consigam tratar da formalidade para obtenção do documento de viagem para essa criança nascida em Macau, por exemplo, quando houver algum golpe militar ou catástrofe natural no seu país de origem, e isso dificulte a formalidade de obtenção de documento de viagem para o recém nascido, o que é que se pode fazer em relação a essa situação? Temos de perguntar ao Governo”, afirmou Vong Hin Fai, acrescentando depois que os membros da comissão também vão questionar o Executivo sobre o tipo de autorizações especiais de estadia previstas na proposta de lei.

Os deputados querem saber se os critérios para autorizações especiais de permanência contemplam a “diversidade económica de Macau”. “O número 3 do artigo 32.° está relacionado com a autorização especial de permanência para exercícios de actividade laboral ou actividade em proveito próprio”, começou por indicar Vong Hin Fai, assinalando depois que as autorizações especiais de permanência vão ser regidas por “legislação própria” e que isso gerou dúvidas sobre o articulado, nomeadamente o termo “autorização especial de permanência”. “Temos que perguntar o que é que isso significa, será que essa situação de exercício de actividade e proveito próprio tem em vista a captação de investidores, e se a medida foi pensada para a diversificação económica de Macau, para o exercício de actividade e proveito próprio através de investimento ou outra situação, é uma situação que tem de ser esclarecida”.

Para além disso, os deputados analisaram também os artigos da proposta de lei relacionados com a restrição de entrada subsequentes à revogação de autorização de permanência e dos prazos para abandonar a RAEM. “As pessoas que tiverem autorização de permanência revogada terão que abandonar o território de imediato quando constitua grave ameaça para a segurança ou ordem pública. Esse artigo 37.°, quando conjugado com o artigo 54.° da proposta de lei, que é sobre a expulsão, temos que ver se são regimes idênticos ou não. Porque no artigo 54.° há uma norma sobre expulsão com um prazo, mas no artigo 37.°, quando a pessoa cuja autorização de permanência for revogada, constitua grave ameaça para a segurança ou ordem pública, pode ser ordenado o seu abandona imediato, ou seja, isto quer dizer que não vai haver um prazo para o seu abandono, o que é diferente do artigo 54.°. Temos por isso que perguntar ao Governo se se tratam de regimes idênticos e como é que vão ser aplicados esses dois normativos legais”, indicou Vong Hin Fai.

De acordo com o presidente da 3.ª Comissão Permanente, os trabalhos de apreciação da proposta de lei devem terminar antes do dia 1 de Abril, sendo que no próximo mês de Março deverá ser marcada a primeira reunião com representantes do Governo para discutir todas as dúvidas levantadas pelos membros da comissão sobre a proposta de lei intitulada “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau”.