Sulu Sou quer ver aumentada a eficácia da aplicação da lei de protecção dos animais

Sulu Sou questionou o Governo sobre os casos dos gatos encontrados mortos no Bairro do Iao Hon. Numa interpelação escrita a ser enviada hoje ao Executivo, o deputado pergunta: “Porque é que aqueles que abandonam e abusam dos animais escapam impunes?”.

Durante a semana passada, foram descobertos, no total, seis gatos mortos no Bairro do Iao Hon. O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) divulgou um comunicado indicando que a autópsia tinha revelado que pelo menos três dos gatos tinham sido vítimas de maus-tratos.

Na sua interpelação escrita, Sulu Sou lembra que a lei de protecção dos animais está em vigor há quatro anos e que é necessária uma “revisão profunda” de algumas das suas disposições, já que “muitos casos de abandono de animais e mesmo de crueldade têm ficado frequentemente sem resposta e os suspeitos de envenenamento, abate e abandono de animais conseguiram escapar”.

“Os incidentes de suspeita de crueldade contra os animais ficam muitas vezes por resolver e existe uma grande discrepância entre o número de processos judiciais bem sucedidos e a situação real”, aponta o democrata. Por isso, Sulu Sou pergunta quais são as razões para haver uma taxa de detecção de casos de maus-tratos contra animais tão baixa desde a entrada em vigor da lei. “Que medidas específicas tem o IAM e o Corpo de Polícia de Segurança Pública para aumentar a eficácia da aplicação da lei e a detecção de abates, respectivamente?”, questiona.

O deputado também diz que a responsabilidade do público no manuseamento das corpos dos animais mortos não está definida claramente na lei, e deu como exemplo o caso que aconteceu em meados de Janeiro, nos Jardins do Oceano, em que cinco gatos foram encontrados mortos, tendo os cadáveres sido depositados no lixo antes de as autoridades chegarem ao local.

Sulu Sou diz que o abandono de animais continua a acontecer, mesmo depois da entrada em vigor da lei da protecção dos animais, o que tem levado a um aumento do número de animais vadios. Porém, de acordo com os registos do IAM, nos últimos cinco anos, para além dos 509 galgos do Canídromo abandonados pela Yat Yuen, apenas três casos de animais abandonados foram processados pelas autoridades, diz Sulu Sou. Isto mostra que as autoridades “estão completamente desalinhadas com a situação real”, afirmou. Sulu Sou questiona o Governo sobre quais as causas que fazem com que haja uma taxa tão baixa de acusações relativas ao abandono de animais desde a entrada em vigor da lei.

