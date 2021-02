Prorrogação do prazo de detenção em situações de imigração ilegal acontecerá em casos “muito particulares”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, divulgou uma mensagem para esclarecer as dúvidas que surgiram sobre a proposta de lei de controlo de migração e das autorizações de permanência e residência. A proposta prevê que o actual prazo de detenção de 60 dias possa ser suspenso até 24 meses. “Há ainda vozes minoritárias discordantes sobre o facto de o prazo de detenção ser prorrogável até 24 meses. Trata-se de um equívoco”, afirmou Wong Sio Chak.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No início do mês, foi aprovado na generalidade o regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência em Macau. O diploma que está agora a ser discutido em sede de comissão prevê que o actual prazo de detenção de 60 dias possa ser suspenso até 24 meses em casos excepcionais, como casos em que não é possível identificar os indivíduos em situação de imigração ilegal. A norma levantou dúvidas aquando da discussão na generalidade e agora, na mensagem que Wong Sio Chak publica mensalmente na página do seu gabinete, o secretário quis esclarecer.

“Apesar de a maioria da população ter aceitado e manifestado apoio à proposta de suspensão acima mencionada, há ainda vozes minoritárias discordantes sobre o facto de o prazo de detenção ser prorrogável até 24 meses. Trata-se de um equívoco de pessoas que pensam que, no futuro, todos os indivíduos em situação de imigração ilegal serão detidos no centro de detenção por dois anos”, indica, explicando: “O prazo do exercício da medida de expulsão não é aumentado, mantendo-se a duração de 60 dias; em situações normais, a polícia tem tempo suficiente para tratar as formalidades necessárias do detido relativas aos documentos de viagem, o visto, o título de transporte, entre outros”.

“No futuro, os casos de detenção que precisarão de ultrapassar os 60 dias serão casos muito particulares”, afirma o secretário, esclarecendo que “uma vez que o detido tome a iniciativa de colaborar com as autoridades competentes, designadamente fornecendo informações verídicas relativas à identidade e outras informações úteis e agindo proactivamente no sentido de angariar os recursos necessários à sua viagem, não é necessário suspender o prazo de detenção, ou, pelo menos, não é necessário suspendê-lo durante longo tempo”.

Wong Sio Chak frisa que, com o regime, “não se negligencia” os direitos dos detidos. A definição do prazo tem como referência o prazo previsto nas normas do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu sobre repatriação, assinala o secretário. “Prevê-se que a suspensão da contagem do prazo de detenção, por cada período de 120 dias, esteja sujeita à validação jurisdicional, procedendo-se à revisão da situação pelo juiz em relação à existência dos fundamentos para a suspensão e a respectiva manutenção”, indica o secretário.

Segundo explica o secretário, a possibilidade de prorrogação do prazo de detenção até 24 meses evita o “inconveniente” de obrigar a polícia a libertar os indivíduos que aguardam a expulsão e diminui as “preocupações de segurança pública”. “A introdução do novo regime contribui ainda para eliminar a pretensão dos indivíduos em situação de imigração ilegal de tentarem a sorte de se furtar à expulsão e continuarem a ficar em Macau após o termo do prazo de detenção”, acrescenta o governante.

O secretário termina a mensagem dizendo que as autoridades esperam que este novo regime possa resolver “de vez as restrições actuais encontradas pela Polícia na execução da lei, reforçando o nível de dissuasão, reduzindo a emissão das notificações de apresentação, assegurando com eficácia o tempo da conclusão do procedimento de expulsão, eliminando as preocupações de segurança pública e, ainda, reforçando o sentido de segurança dos residentes e turistas”.