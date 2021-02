Passageiros vindos no voo de Tóquio concluíram quarentena

FOTOGRAFIA: GCS

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que os 121 residentes que entraram em Macau através do voo proveniente de Tóquio, dia 21 de Janeiro, concluíram na passada quinta-feira a observação médica de 21 dias e passaram a estar sujeitos a autogestão de saúde por um período de sete dias. Das 121 pessoas que concluíram o período de quarentena fazem parte oito pessoas consideradas contacto próximo que se encontravam no Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane, 97 residentes e mais 16 tripulantes que estavam alojados no Grand Coloane Resort.

Durante este período, foram sujeitos a quatro testes de ácido nucleico e dois testes de anticorpos, todos com resultados negativos. Segundo as autoridades de saúde, ninguém apresenta sintomas. Durante o período de autogestão de saúde, estes residentes passam a ter o seu Código de Saúde com a cor amarela, pelo que devem prestar atenção à higiene pessoal, evitar sair do local onde se realiza a autogestão de saúde, não entrar em hotéis, centros comerciais, serviços públicos, instituições médicas privadas e estabelecimentos de restauração. Em caso de saída do território durante o período de autogestão de saúde, devem obter autorização das autoridades do local de destino, avisam as autoridades, acrescentando que caso seja necessário entrar ou sair da fronteira, devem possuir um certificado de resultado negativo de ácido nucleico emitido nas últimas 48 horas e cumprir os requisitos antiepidémicos da área de destino.

Um dia antes da conclusão do período de autogestão, estes residentes serão sujeitos a um teste de ácido nucleico e, caso o resultado seja negativo, termina o período de autogestão e o Código de Saúde passa a ter a cor verde.