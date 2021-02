Negócio online do BNU com crescimento sustentado apesar da queda nos lucros

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Instituição bancária de matriz portuguesa teve 33% de queda nos lucros e assume algum conservadorismo por ter reforçado as provisões por causa das incertezas que se vivem devido à pandemia. O banco apresentou lucros na ordem das 420,3 milhões de patacas e obteve um crescimento sustentado do negócio online.

Gonçalo Lobo Pinheiro*

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Macau registou em 2020 lucros de 420,3 milhões de patacas, revelou a instituição bancária através de um comunicado de imprensa enviado ás redacções. O BNU registou uma perda de 33% se compararmos com 2019, quando o banco contabilizou ganhos de 634,4 milhões de patacas.

A queda, naturalmente, deveu-se à pandemia de Covid-19 que assola o mundo e quem tem deixado os mercados em suspenso em diversas partes do mundo. Macau também acabou por sofrer com isso. Ainda assim, explicou o presidente da instituição bancária, Carlos Cid Álvares, ao PONTO FINAL, estes resultados poderiam ter sido piores, não tendo caído mais devido “ao crescimento do crédito”.

“O crédito a clientes em termos brutos aumentou 10,5% em 2020, atingindo o valor de 26.959,4 milhões de patacas”, pode ler-se no comunicado do BNU.

No entanto, a instituição bancária pertencente ao grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) assume que “não obstante o crescimento do crédito, a margem financeira foi negativamente afectada pela descida generalizada das taxas de juro, tendo registado o valor de 833,2 milhões de patacas”.

As comissões líquidas decaíram também, revela o BNU, que especifica aquelas associadas aos cartões de crédito “pela diminuição considerável do número de visitantes em Macau e do número e volume de transacções”. “A diminuição do volume de transacções em moeda estrangeira afectou também negativamente os proveitos em operações cambiais. Os custos de estrutura mantiveram-se estáveis”, afirma ainda o banco.

Carlos Cid Álvares considera que os resultados de 2020 “são abaixo do esperado”, assumindo que a instituição bancária “foi conservadora” por ter reforçado as provisões, devido às incertezas que se vivem devido à pandemia. Para 2021, o Presidente-Executivo do BNU admite continuar a ser conservador já que os resultados da instituição estão também ligados ao número de visitantes no território.

“O Banco, tendo em conta o clima recessivo de Macau e não obstante o decréscimo do rácio de incumprimento de crédito (crédito vencido há mais de 90 dias sobre o total de crédito) que diminuiu para 1,05% (em 2019 foi de 1,42%), reforçou as provisões específicas para alguns créditos de forma a acautelar evoluções futuras eventualmente desfavoráveis”, lê-se ainda no comunicado de imprensa divulgado.

Ao PONTO FINAL, Carlos Cid Álvares revelou ainda que “há um crescimento sustentado do negócio online, passando os clientes a utilizar fortemente os canais electrónicos no seu relacionamento diário com o banco”, acrescentando que “a renovação da licença para emissão da pataca por mais 10 anos, também constitui um marco importante para o BNU, para a CGD e para Portugal”.

O BNU é, juntamente com o Banco da China, banco emissor de moeda em Macau. Além do território, o banco de matriz portuguesa está também presente em Xangai e em Zhuhai, com uma sucursal em Hengquin. “A marca BNU continua a ser um factor importantíssimo, que se traduz na proximidade dos actuais clientes que nos elegem como primeiro banco para o seu relacionamento e em novos clientes, em que voltámos a atingir um número igual mensal à situação pré-Covid”, concluiu o Presidente-Executivo do banco.

Os resultados do exercício de 2020 foram igualmente publicados em balancete pelo Executivo da RAEM em Boletim Oficial.

Caixa Geral de Depósitos arrecada menos

A CGD registou lucros de 492 milhões de euros (4,7 mil milhões de patacas) em 2020, menos 37% que os 776 milhões de euros (7,7 mil milhões de patacas) registados em 2019, divulgou o banco público português.

Durante a divulgação de resultados, o Presidente Não-Executivo do banco, Rui Vilar, anunciou o resultado líquido consolidado do grupo CGD, que registou 309 milhões de euros em provisões devido à pandemia de Covid-19.

A operação do grupo em Portugal contribuiu com 399 milhões de euros para o resultado líquido consolidado. O BNU, em Macau, ajudou com 46 milhões de euros (445 milhões de patacas contra 668 milhões em 2019), seguido do BCI de Moçambique, com 17 milhões de euros (165 milhões de patacas), da Sucursal de França, com 16 milhões de euros (155 milhões de patacas), do Banco Caixa Geral de Angola, com 11 milhões de euros (107 milhões de patacas), da Sucursal de Timor, com três milhões de euros (29 milhões de patacas) e dois milhões de euros (19 milhões de patacas), tal como em 2019, do Banco Interatlântico de Cabo Verde.

*com Lusa