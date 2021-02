Morreu Branco de Olim, antigo director do Centro de Transfusões de Sangue de Macau

Gabriel Arcanjo Branco de Olim, major-general da Força Aérea, morreu aos 73 anos. O médico madeirense foi director do Centro de Transfusões de Sangue de Macau entre 1988 e 1995. Natural de Machico, na ilha da Madeira, onde nasceu a 24 de Março de 1947, Branco de Olim destacou-se na especialidade de hematologia, tendo deixado um vasto trabalho científico na área das transfusões sanguíneas. Foi conferencista na China por diversas vezes, tendo colaborado com a Cruz Vermelha chinesa em Pequim e com a Associação Médica Chinesa de Zhuhai-Guangdong.

Foi consultor da Organização Mundial de Saúde para a elaboração e redacção das normas de autotransfusão para países em vias de desenvolvimento, corria o ano de 1990, em Genebra, na Suíça. Anos mais tarde, em 2006, já depois de ter passado por Macau, assumiu a presidência do Conselho Directivo do Instituto Português do Sangue. O seu trabalho foi reconhecido com louvores e condecorações, tanto do âmbito militar como civil.

O major-general madeirense licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1973. Fez especializações no University College Hospital, em Londres, em 1980 e 1981. Em 1982 esteve ligado a escolas superiores em Alabama e Texas, nos Estados Unidos da América. Era cidadão honorário da cidade de Montgomery, Alabama, EUA, desde 1982.

No âmbito da sua carreira militar recebeu louvores do Governo Nacional português, como do Governos Regionais da Madeira e dos Açores. Em 2000, recebeu a Medalha das Nações Unidas por destacamento no Sahara Ocidental.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, bem como o CDS-Madeira, já manifestaram publicamente o profundo pesar pela morte do militar, não tendo sida adiantada, até ao momento, a causa da sua morte.