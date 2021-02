Macau registou mais de 60 mil turistas nos primeiros cinco dias do Ano Novo Lunar

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O fluxo de turistas em Macau nos primeiros cinco dias do Ano Novo Lunar registou uma quebra de 71,6% em comparação com o número de visitantes de 2020, indicou a Direcção dos Serviços de Turismo relativamente aos dados estatísticos provisórios da Semana Dourada do Ano Novo Chinês de 2021. Segundo os dados fornecidos pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Macau recebeu 62.984 turistas entre 11 e 15 de Fevereiro, sendo a maioria dos visitantes proveniente do interior da China (57.226).

O Posto Fronteiriço das Portas do Cerco registou o maior movimento de pessoas com um total de 37.300 turistas nos primeiros cinco dias da Semana Dourada do Festival da Primavera. Pelo Posto Fronteiriço de Hengqin entraram 16.535, turistas enquanto que o Aeroporto Internacional de Macau registou a entrada de 4.844 visitantes, sendo 4.566 provenientes do interior da China.

De acordo com os dados divulgados, as autoridades de Macau registaram o maior fluxo de turistas ao quarto dia (14 de Fevereiro) do Ano Novo Lunar com um total de 17.357 entradas através dos oito postos fronteiriços do território. Nesse dia, o Posto Fronteiriço das Portas do Cerco registou 9.605 entradas, um aumento de 2.294 visitantes em comparação com o dia anterior. Pelo Posto Fronteiriço de Hengqin entraram 5.394 turistas no Dia dos Namorados, um aumento de 2009 visitantes em comparação com o dia anterior.

Através do Porto Exterior entraram em Macau um total de 623 turistas entre 11 e 15 de Fevereiro, ao passo que pelo Porto Interior entraram 470 turistas no mesmo período de tempo. Nos primeiros cinco dias do Ano Novo Lunar, o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa registou 1.449 visitantes com o visto de turista, enquanto que o Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau recebeu 1.749 visitantes nesse período.

Em relação ao número de entradas de visitantes do interior da China, as autoridades de Macau registaram 33.756 entradas no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco entre 11 e 15 de Fevereiro e 15.275 entradas através do Posto Fronteiriço de Hengqin. Com um total de 57.226 turistas do interior da China, as autoridades registaram uma quebra de 55% em comparação com 2020.

Nos dados estatísticos divulgados pelas autoridades foram excluídos os trabalhadores não-residentes e estudantes. Pelo segundo ano consecutivo, o CPSP e a DST registaram uma quebra acentuada de turistas em Macau devido à crise epidémica. Recorde-se que Macau recebeu um total de 260 mil visitantes durante o Ano Novo Chinês de 2020, numa descida de 78,3% em comparação com a Semana Dourada do Festival da Primavera de 2019 com um total de 1.201.912 turistas.