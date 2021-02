Irmãs Au ainda não foram notificadas do arquivamento do caso da detenção no Senado

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Rádio Macau noticiou na passada quinta-feira que o Ministério Público (MP) tinha arquivado o caso contra as irmãs Au, que foram levadas para a esquadra na noite de 4 de Junho do ano passado, suspeitas de reunião ilegal no Largo do Senado. Ao PONTO FINAL, Cherry Au indicou que as irmãs ainda não foram oficialmente informadas de nada.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na noite do dia 4 de Junho, Cherry e Christy Au foram levadas para uma esquadra da PSP. As autoridades consideraram suspeito que as irmãs, filhas do deputado democrata Au Kam San, estivessem sentadas, no Largo do Senado, a tirar fotografias com um folheto alusivo ao massacre de Tiananmen. O caso foi entregue ao Ministério Público (MP) e as irmãs ficaram à espera. Na passada quinta-feira, a Rádio Macau avançou que o caso tinha sido arquivado. No entanto, ontem, ao PONTO FINAL, Cherry Au indicou que as irmãs ainda não tinham sido oficialmente notificadas da decisão.

A Rádio Macau cita uma resposta escrita enviada pelo MP à emissora que diz que, “após diligências, não se reuniam elementos suficientes para se deduzir as acusações”. Cherry Au disse ao PONTO FINAL: “Nós ainda não recebemos nenhuma notificação oficial sobre o desenvolvimento do caso desde que falámos com o procurador, em Julho”. A jovem não quis prestar mais declarações sobre o caso, uma vez que ainda não houve um anúncio formal da decisão. O PONTO FINAL tentou confirmar a informação junto do MP, mas até ao fecho da edição não obteve qualquer resposta.

Recorde-se que as duas jovens foram levadas para a esquadra na noite de 4 de Junho, data em que se assinala o massacre de Tiananmen, por suspeitas de estarem a violar a lei que regula o direito de reunião e manifestação. Estavam sentadas no Largo do Senado com velas eléctricas e com um livro cuja capa era a fotografia do “Homem do Tanque”.

No ano passado, numa decisão inédita, as autoridades proibiram a vigília no Senado pelas vítimas de Tiananmen, que acontecia em Macau há mais de 30 anos, com a justificação de ser uma medida de saúde pública para evitar a propagação da Covid-19.

A detenção de Cherry e Christy Au levantou polémica. Foram vários os advogados e constitucionalistas que consideraram improcedente o argumento da polícia de que as duas jovens estariam a violar a lei que regula o direito a reunião e manifestação. O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) chegou mesmo a dizer que até uma pessoa isolada poderia constituir uma manifestação.

Após o episódio, na Assembleia Legislativa (AL), Au Kam San, o pai das jovens, disse que o caso “espezinha os direitos básicos da população consagrados na Lei Básica” e acusou as autoridades de interpretarem a lei com “má-fé”. Sulu Sou também reagiu ao caso, dizendo que a interpretação da lei feita pelas autoridades deixou a sociedade “chocada”. “Se as autoridades de segurança continuarem a abusar das ‘reuniões ilegais’ para caluniar e reprimir os actos de manifestação de opiniões em público, o que é um erro gravíssimo, só vão suscitar mais conflitos políticos e confronto social”, afirmou, na altura, o democrata.