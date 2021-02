IPIM tem 211 pedidos pendentes de fixação de residência temporária

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Governo vai analisar 211 pedidos pendentes na categoria de renovação de autorização de residência temporária para técnicos especializados, envolvendo um total de 403 interessados, indicou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) em comunicado, frisando também que o Governo “tem vindo a cumprir rigorosamente as normas jurídicas em vigor” através de uma análise processual em consideração da situação concreta de cada pedido.

Segundo dados avançados pelo IPIM, o Governo aprovou 2.084 pedidos de fixação de residência temporária relativos a técnicos especializados entre 2005 e 2019, os quais reportam-se, principalmente, ao sector da educação (754 pessoas, representando 36,2 %), da construção civil (428 pessoas, ou 20,5 %) e da aviação (214 pessoas, ou 10,3 %).

Sobre os novos pedidos de residência temporária pelos técnicos especializados, o Governo tem em consideração seis factores na análise e aprovação, nomeadamente habilitações académicas, qualificações profissionais, obras ou prémios, assim como experiência profissional, posto de trabalho, remuneração base ou situação e necessidades sociais e económicas. De acordo com o IPIM, as escolhas vão “sempre no sentido de assegurar que os beneficiários sejam altamente qualificados e possam contribuir em grande medida para a sociedade de Macau”.

“O actual Governo da RAEM, em função das necessidades do desenvolvimento social, está na fase de estudar novas políticas de introdução de quadros qualificados, considerando-as como medida essencial para a diversificação da economia e das indústrias de Macau. Portanto, a Administração vai apreciar e aprovar, em conformidade com as orientações sobre talentos necessários para o futuro desenvolvimento, os novos pedidos de fixação de residência temporária”, frisou o IPIM em comunicado.