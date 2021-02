Ho reafirma que Governo vai continuar focado na prevenção da pandemia e na recuperação económica

FOTOGRAFIA: GCS

Na mensagem de boas-vindas ao Ano do Búfalo, Ho Iat Seng reiterou que a prioridade do Executivo vai continuar a ser a prevenção e o controlo da pandemia na região e, além disso, a recuperação económica e social.

Ho Iat Seng deixou uma mensagem aos residentes de Macau por ocasião da chegada do Ano do Búfalo. Através de um vídeo, o Chefe do Executivo recordou os desafios deixados pela pandemia durante o Ano do Rato e frisou que o Ano do Búfalo que agora chega vai servir para dar continuidade à prevenção da pandemia.

“Neste feliz, tranquilo e belo tempo quero, em representação do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, endereçar votos de um bom Ano Novo Chinês a todos os residentes e manifestar saudações festivas a todos aqueles que estão atentos e apoiam o desenvolvimento de Macau”, indicou Ho Iat Seng na sua mensagem.

O Chefe do Executivo recordou que a pandemia “atingiu duramente a economia de Macau” e “afectou gravemente a vida dos seus residentes e colocou as acções do Governo perante severos desafios”. Segundo o Chefe do Executivo, o Governo Central “em momento algum” deixou de “acarinhar e apoiar” a região. A sociedade de Macau, apontou o líder do Governo, “tem enfrentado, unida e solidária, as dificuldades, e a conjuntura socioeconómica mantém-se estável, em geral”.

“Temos, hoje, uma compreensão mais profunda da preciosidade da vida e da saúde, do calor da entreajuda e do poder da união”, afirmou, aproveitando para dirigir “uma saudação muito especial a todos aqueles que lutam na linha da frente do combate à epidemia, nomeadamente aos profissionais de saúde, aos agentes da polícia, aos bombeiros e à equipa dos trabalhadores da Administração Pública, bem como expressar sinceros agradecimentos a todas as personalidades dos diversos sectores sociais e aos residentes de Macau”.

No Ano do Búfalo que agora se inicia, o líder do Executivo promete que o Governo vai continuar a “trabalhar de mãos dadas com todos os sectores da sociedade para avançar nas adversidades”. “Vamos coordenar, com firmeza, as acções de prevenção e controlo da pandemia e as de recuperação económica e social, e envidar esforços na aceleração do desenvolvimento da diversificação adequada da economia”, afirmou Ho Iat Seng, que indicou ainda que o Governo vai continuar a “elevar a capacidade de governação pública e de prestação de serviços, e a promover, pragmática e eficazmente, acções vocacionadas para o bem-estar da população”.

Por outro lado, o Chefe do Executivo apontou: “Iremos potenciar plenamente as vantagens singulares de Macau e o seu papel de plataforma, promover a articulação com o Décimo Quarto Plano Quinquenal Nacional e a integração efectiva na nova conjuntura de desenvolvimento da ‘dupla circulação’ do país, e participar activamente nas importantes estratégias de desenvolvimento nacionais, nomeadamente a ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, em prol da integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento do país e no sistema de governação nacional”.

“Estamos convictos que, com a implementação firme e inabalável dos princípios ‘Um País, Dois Sistemas’ e ‘Macau governado pelas suas gentes’, com alto grau de autonomia, solidariedade e espírito empreendedor, somos capazes de vencer todas as dificuldades e desafios e criar um melhor ambiente de vida”, disse.

Por fim, Ho Iat Seng deixou os seus agradecimentos “a todos aqueles que nesta quadra festiva se encontram a trabalhar para a prevenção da pandemia”. E concluiu, desejando à China “votos sinceros de prosperidade e fortalecimento” e à RAEM “votos de estabilidade e tranquilidade”.

A.V.