Forbes atribuiu cinco estrelas a 13 hotéis, 21 restaurantes e 14 spas em Macau

O Forbes Travel Guide divulgou ontem os premiados do seu Star Awards 2021. Macau é uma das cidades mundiais com mais estrelas dadas pela publicação: 13 hotéis cinco estrelas, cinco hotéis quatro estrelas e três recomendados.

Para além dos alojamentos, a Forbes também deu cinco estrelas a 21 restaurantes do território, quatro estrelas a um e recomendou outro. Em relação aos spas, Macau recebeu 14 cinco estrelas e duas quatro estrelas.

Nos hotéis, as cinco estrelas foram atribuídas ao Altira, Banyan Tree, Encore, Four Seasons, Grand Lisboa, Mandarin Oriental, MGM, Morpheus, Nüwa, Ritz-Carlton, Star Tower, Wynn e Wynn Palace. Receberam quatro estrelas Galaxy, Grand Hyatt, Okura, JW Marriott e The St. Regis. Foram recomendados o Conrad, Parisian e Venetian.

Os restaurantes agraciados com cinco estrelas foram Alain Ducasse at Morpheus, Aurora, Belon, The Eight, Golden Flower at Encore, Il Teatro at Wynn, Jade Dragon, Lai Heen, Mizumi at Wynn, Mizumi at Wynn Palace, Pearl Dragon, Robuchon au Dôme, Sichuan Moon by Andre Chiang, Sushi Mizumi, SW Steakhouse at Wynn Palace, Tenmasa, Vida Rica, Wing Lei at Wynn, Wing Lei Palace, Ying e Yí. Recebeu quatro estrelas o Zi Yat Heen e acabou com uma recomendação o Yamazato.

Em relação aos spas, receberam cinco estrelas o Altira Spa, Banyan Tree Spa, Morpheus Spa, Nüwa Spa, Ritz-Carlton Spa, The Spa at Encore, The Spa at Four Seasons, The Spa at Grand Lisboa, The Spa at Mandarin Oriental, The Spa at Wynn, The Spa at Wynn Palace, Tria Spa, Tria Spa at MGM e Zensa Spa. Arrecadaram quatro estrelas o Bodhi Spa e Iridium Spa at St. Regis.

Globalmente, as cidades com o maior número de hotéis cinco estrelas são Londres (19), Macau (13), Paris (13), Nova Iorque (10) e Tóquio (9).

A 63.ª lista anual apresenta 283 hotéis cinco estrelas, 576 quatro estrelas e 438 hotéis recomendados, bem como 73 restaurantes cinco estrelas, 136 quatro estrelas e 77 recomendados; e, ainda, 90 spas cinco estrelas e 200 quatro estrelas em todo o mundo. Todos os vencedores foram inspeccionados antes da pandemia e quando as restrições regionais permitiram visitas seguras.

G.L.P.