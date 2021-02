Dupla portuguesa com projecto finalista na Archdaily – Prédio do Ano 2021

Os arquitectos Álvaro Siza e Carlos Castanheira foram nomeados como um dos cinco projectos finalistas da plataforma de arquitectura Archdaily na categoria de Arquitectura Cultural. O projecto em questão é o MOAE – HUMAO MUSEUM OF ART AND EDUCATION em Dongquian Lake, na cidade chinesa de Ningbo, inaugurado em Novembro do ano passado. É o único projecto português finalista da Archdaily – Prédio do Ano 2021.

Joana Chantre

Esta dupla de arquitectos tem já protagonizado desde 2005 vários emblemáticos projectos no continente asiático, exemplo disso o projecto Edifício sobre a Água, em Huai’na, que também foi galardoado com o prémio do Prédio do Ano 2015 da categoria ‘Office Building’ da Archdaily. Esta dupla é autora de vários emblemáticos projectos no continente asiático, sendo este já o seu quarto museu construído na China.

O museu de arquitectura de arte e educação MOAE é descrito no comunicado de imprensa como “um pequeno museu que é enorme por dentro”. “Encostado à colina levita do terreno e ondula na forma. Intriga de elegância e de mistério. Nada é óbvio neste pequeno edifício. A entrada de público faz-se depois de contornarmos o volume e de sermos obrigados a sentir uma compressão. Absorve-nos para depois nos libertar no imenso vazio a toda a altura, onde se serpenteia a rampa que permite o acesso a todos os pisos. Este exercício de compressão e de expansão é constante na visita. Esta diversidade de percurso e de interligação de espaço faz com que este pequeno edifício seja enorme no seu interior”. Na descrição é também elogiada a dimensão e forma do edifício. “Também o seu volume é antagónico. Por fora está suspenso da terra e ondula no seu revestimento metálico. Reflecte as luzes dos dias, nunca repetidas. Que fazem que o volume se mexa e se transforme. Sempre. No interior a calma introspectiva nos espaços expositivos contrasta com os movimentos dos visitantes a circularem no enorme vazio. A dinâmica é ensino pela Arte. Um museu tem que ter uma alma grande. Não importa o tamanho”, refere ainda a descrição.

O arquitecto Carlos Castanheira, recorde-se, criticou no final do ano passado o antigo secretário Alexis Tam numa entrevista ao jornal Hoje Macau devido à retirada do convite para recuperar o antigo Hotel Estoril, apelidando a atitude do antigo governante da RAEM de “extremamente deselegante”.