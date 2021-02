DSPA sem plano de alteração da temperatura de cor das luzes de rua

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o director dos Serviços de Protecção Ambiental assegurou que o Governo não tem planos para alterar a temperatura de cor das luzes de rua para 2200K. Segundo Tam Vai Man, a DSPA vai rever o mecanismo do controlo de poluição luminosa de Macau, mas não há previsão para introdução de legislação de prevenção. O director da DSPA frisou também que as autoridades locais vão contactar os serviços competentes do interior da China por causa das queixas relacionadas com a luminosidade proveniente dos edifícios de Zhuhai e Hengqin.

Eduardo Santiago



O Governo não tem um plano para a alteração da temperatura de cor das luzes de rua nas zonas com edifícios baixos, uma vez que a temperatura de cor utilizada em Macau já “corresponde aos padrões internacionais” e está abaixo do nível utilizado no interior da China e em Hong Kong. A garantia foi dada pelo director dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), Tam Vai Man, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou sobre os “incómodos causados pela luz forte da iluminação pública”.

A 23 de Dezembro, o vice-presidente da Associação Novo Macau enviou uma interpelação escrita ao Governo onde solicitou medidas para a redução da temperatura de cor das luzes de rua. “Nos últimos anos, o Governo instalou muitas lâmpadas LED, de luz branca, em vez de amarelo, e o encandeamento disperso está a perturbar consideravelmente a vida normal dos moradores dos edifícios baixos”, indicou Sulu Sou, acrescentando depois que as autoridades devem “tomar como referência os estudos estrangeiros” e diminuir, nas zonas com edifícios baixos, “a temperatura de cor para 2200K ou inferior nas lâmpadas LED da iluminação pública”. “Quando é que isto vai ser feito? Como é que o Governo vai fazer um bom planeamento Interserviços para a iluminação pública, para garantir a segurança nas vias públicas e a protecção do ecossistema e das zonas sensíveis com valores históricos e culturais?”, questionou Sulu Sou.

Na resposta, Tam Vai Man assinalou que a temperatura de cor das luzes de rua LED utilizadas no interior da China e em Hong Kong é na generalidade 3000K, enquanto que a de Macau é de 2700K, “que é relativamente mais amarelada e suave, tendo em consideração a segurança, a visibilidade, a conservação energética e os hábitos dos residentes”, e frisou que “corresponde aos padrões internacionais”, pelo que “não existe, neste momento, um plano de alteração da temperatura de cor das luzes de rua para 2200K”.

No documento enviado ao Governo, Sulu Sou recordou que as instruções da DSPA para o controlo da poluição luminosa proveniente dos painéis publicitários das iluminações decorativas e dos monitores LED no exterior dos edifícios não são vinculativas, e sugeriu a introdução de legislação relacionada com poluição luminosa. “Qual é a conclusão que se retira do estudo sobre o controlo da poluição luminosa, realizado este ano? Para salvaguardar a vida normal e a saúde física e mental dos residentes, respeitar os hábitos das aves migratórias e dos insectos, bem como o equilíbrio ecológico, quando é que se legisla para prevenir a poluição luminosa?”, indicou Sulu Sou.

De acordo com Tam Vai Man, “a DSPA irá continuar a rever o mecanismo existente e a acompanhar a situação mais actualizada relativa ao controlo da poluição luminosa nas regiões vizinhas”, mesmo que não haja, neste momento, “qualquer plano legislativo em relação a este aspecto”. Sobre o estudo, Tam Vai Man disse que “após revisão e análise das actuais medidas de controlo da poluição luminosa em Macau, estas têm determinada eficácia no controlo a partir da fonte de poluição luminosa”.

Em relação às queixas de residentes sobre o tipo de iluminação produzida por edifícios recém-construídos em Wanzai, Hengqing e Zhuhai, Sulu Sou pediu esclarecimentos. “Nos últimos anos, muitos edifícios recém-construídos em Wanzai, Hengqing e Zhuhai produzem grave poluição luminosa, sobretudo durante a noite, quando a iluminação ornamental e os anúncios dinâmicos no exterior dos edifícios emitem luzes brilhantes e deslumbrantes, e piscam de forma desagradável e estranha como as luzes dum computador quando o sistema falha, situação que está a afectar Macau, visual e esteticamente, e em termos da protecção ambiental”, começou por assinalar Sulu Sou, antes de questionar se os problemas “foram comunicados e resolvidos através do Grupo de Trabalho de Cooperação Ambiental Zhuhai-Macau”.

Para além disso, o deputado defendeu uma posição mais firme da parte do Governo junto das autoridades do interior da China. Sobre esta matéria, Tam Vai Man disse apenas que as queixas dos residentes foram tomadas em consideração e que a DSPA notificou “os serviços competentes do interior da China, através do mecanismo de comunicação e cooperação regional, respondendo atempadamente aos residentes sobre os trabalhos de acompanhamento”.