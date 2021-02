Português expõe gravura alusiva ao Ano do Búfalo em colectiva

Leva uma vida ligada ao Direito, mas é nas artes e no espectáculo que se sente como peixe dentro de água. Duarte Esmeriz, radicado em Macau há 17 anos, é o único português a participar na exposição online promovida pela NAFA, uma escola de artes em Singapura.

O português Duarte Esmeriz foi um dos seleccionados para participar na exposição de arte online alusiva ao Ano do Búfalo promovida pela Nanyang Academy of Fine Art’s (NAFA) em Singapura. A mostra, que conta com 60 trabalhos oriundos da China, Croácia, Índia, Japão, Malásia, Paquistão, Peru, Portugal, Rússia, Sri Lanka, Taiwan, Reino Unido, Estados Unidos da América e Vietname, procura retratar diversas formas de expressão e interpretação dos artistas sobre o animal bovino.

Sendo o único representante de Portugal, e em certa medida de Macau, Duarte Esmeriz contou ao PONTO FINAL que viu o ‘open call’ por acaso na rede social Instagram e decidiu participar, assumindo um ponto prévio. “Nunca concorro quando o artista tem que pagar alguma taxa de inscrição, considero isso um abuso. Nós somos os que mais necessitamos vender os nossos trabalhos e ainda por cima temos que pagar taxas para promover os trabalhos?”, questionou.

A concurso estiveram trabalhos de caligrafia, pintura, entalhe, óleo, aguarela, esboço, desenho, impressão, cerâmica, escultura, fotografia, multimédia e gravura. É precisamente na gravura que Duarte Esmeriz tem marcado pontos nos últimos tempos. “Como já tinha um trabalho feito sobre o tema do concurso decidir enviar e fui seleccionado”, revelou Esmeriz que se congratula com o resultado final. “Para mim é sempre um grande orgulho ver os meus trabalhos seleccionados. Confesso que me enche de motivação para a feitura de novas obras”, assume, referindo que chegou a partilhar a competição no atelier onde normalmente executa os seus trabalhos, mas “aparentemente ninguém participou ou ninguém ganhou”.

A gravura seleccionada, intitulada “Sonny Iong horn”, feita em 2015, explicou o autor português natural de Vila Nova de Cerveira, em Portugal, é um trabalho realizado com a técnica mezzotinta ou maneira negra. “É uma técnica muito trabalhosa, mas desafiante. Gosto muito de a fazer”, revela o artista radicado em Macau há 17 anos.

A exposição da NAFA era, primeiramente, dedicada aos artistas locais em Singapura, mas segundo Duarte Esmeriz, Oscar Ng, um dos responsáveis pela escola de arte, explicou que sentiram ser importante abrir o ‘open call’ a artistas internacionais para que estes pudessem enviar os seus trabalhos.

Duarte Esmeriz, jurista de profissão, tem realizado diversos trabalhos artísticos, principalmente depois de 2006. Participou em alguns workshops e cursos de artes, com especial incidência em pintura, cerâmica e gravura. Tem sido agraciado com alguns prémios ao longo dos últimos anos e os seus trabalhos têm estado patentes em diversas exposições e livros, não só em Macau, como em Portugal e noutros países. De destacar a sua presença na Bienal Internacional de Arte de Cerveira, em Portugal, ou as exposições que tem vindo a realizar na Creative Macau, tanto em nome individual como em colectivo. Para além das artes plásticas, Duarte Esmeriz, também tem algum trabalho realizado como actor, manipulador de fantoches e performer. Já subiu aos palcos do Teatro Dom Pedro V e do Centro Cultural de Macau, bem como em diversas iniciativas relacionadas com o Festival de Artes de Macau e com o Festival Fringe de Macau.