O Forte e Teimoso Búfalo

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

No final do Ano do Rato e ao acolhermos o Ano do Búfalo, todos estão naturalmente interessados em saber o que pode estar reservado para si, para a cidade e para a região. No folclore chinês, o Rato e o Búfalo têm uma relação interessante, o que significa que alguns dos problemas do ano passado irão provavelmente continuar pelo menos por algum tempo. E o Búfalo é considerado forte mas também teimoso, por isso ainda precisamos de estar atentos aos nossos assuntos pessoais. Mickey Hung, um mestre Feng Shui registado pelo Governo e consultor Feng Shui da indústria do jogo, partilhou as suas previsões para o Ano do Búfalo.

2020 foi o Ano do Rato. Foi como se esperava?

As nossas previsões baseiam-se nas leis da natureza. Quando os organismos violam as leis da natureza, as nossas vidas são ameaçadas. 2020 foi um ano de Geng Zi, e a natureza dos cinco elementos (metal, madeira, água, fogo e terra) de “Geng” e “Zi” é uma combinação de energia do metal e da água – o metal produz água, que é considerada um desastre, uma vez que provoca a perda de equilíbrio da natureza. A Mãe Sutra de Tong – sheng (Almanaque) ‘A ‘Terra Mãe Sutra’ também diz: “Só consigo ver o casulo do bicho-da-seda, mas sem seda, trabalhei seriamente, mas ainda assim em vão”. Isto significa que após um ano de trabalho árduo, todos os esforços terminarão em vão, pelo que não me surpreende que assim seja. Depois de passar pela pandemia no ano passado, embora tenhamos menos rendimentos e menos liberdade para ir para o estrangeiro, podemos até ter perdido familiares e amigos, aprendemos a mostrar preocupação e a cuidar uns dos outros e compreendemos a importância da saúde. Isto foi o que retirámos de 2020.

É frequente que o Ano do Rato esteja cheio destes desafios?

Nos últimos 100 anos, tem havido muitos eventos desagradáveis em cada ano do Geng Zi. Por exemplo, a grande fome na Índia em 1900, o terramoto de magnitude 9,5 no Chile em 1960, e a Covid-19 que varreu o mundo em 2020. Podemos dizer que é uma coincidência, mas os mestres do Feng Shui acreditam que haverá sempre desastres no Ano do Porco e no Ano do Rato. Existem apenas quatro “Zi” no ciclo sexagenário, nomeadamente Jia Zi, Bing Zi, Geng Zi, e Ren Zi. Os especialistas do Feng Shui acreditam que o “Geng Zi” representa a prosperidade da água, que é considerada um desastre natural. Por conseguinte, no “Ano Geng Zi”, o povo irá inevitavelmente sofrer. Estes sofrimentos são o resultado da natureza. Por exemplo, as inundações na China no ano passado, o vírus global, e outras catástrofes. Quanto ao motivo pelo qual o Ano do Porco é difícil, a razão é muito simples, porque os quatro anos do Dragão, Cão, Porco e Cobra são chamados “Tianluo Diwang” (representando crime, desastre, e acidentes) padrão, por isso a Covid é também chamada Covid-19, e 19 é 2019, Ano do Porco.

Pensa que o Ano do Búfalo será diferente do Ano do Rato?

O Búfalo e o Rato são bons amigos, mas esta é apenas uma relação superficial, porque no folclore chinês, o Rato aproveitou-se do Búfalo, ficando de pé na cabeça do Búfalo, para se tornar o primeiro animal de sorte do zodíaco chinês no aniversário do Imperador de Jade (O Imperador no Céu no folclore chinês). Foi assim que o Rato se tornou o chefe do Búfalo. O Búfalo fingiu estar bem, mas lá no fundo estava infeliz. Dito isto, o coronavírus no Ano do Rato ainda existirá no Ano do Búfalo e não desaparecerá completamente. Por conseguinte, todos devem prestar atenção às medidas preventivas e não devem relaxar. Segundo o Feng Shui, o Ano do Rato terminará a 3 de Fevereiro de 2021, e 4 de Fevereiro será Ano do Búfalo. Estritamente falando, a primeira metade de 2021 será ideal, mas Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro na segunda metade do ano estarão cheios de obstáculos, muitas coisas não correrão bem. Nos cinco elementos, o Rato pertence ao yang (energia positiva), e o Búfalo pertence ao yin (energia negativa). O Ano do Rato não é bom para as pessoas que nasceram no ano do Cavalo, Coelho, Galo, e Ovelha. Por outro lado, o Ano do Búfalo é mau para as pessoas que nasceram no ano do Dragão, do Cavalo, do Cão, e Cabra. O Rato é uma matreiro e age sempre de uma forma sorrateira. Em contraste, o Búfalo é mais impiedoso e impulsivo. Assim, as pessoas devem esconder as suas fraquezas no Ano do Rato e ser cautelosas em violar a lei no Ano do Búfalo.

Quais são as suas previsões gerais relativamente à pandemia, à economia local de Macau e da China, e à indústria do turismo/jogo na cidade?

Pandemia: O Ano do Búfalo pertence ao elemento terra nos cinco elementos. Chamamos-lhe “o Búfalo de terra” ou “Búfalo de pedra”, que é muito forte. Segundo o ditado em Tongsheng (Almanaque), haverá vírus trazidos por animais. Por isso, devemos prestar atenção às novas doenças trazidas pelos animais, embora tenhamos conseguido sair-nos relativamente bem no meio desta pandemia global. As vacinas Covid-19 podem ser a salvação desta pandemia, mas o Búfalo é mais teimoso como resultado do Tai Sui Star, o que nos tornará mais desconfiados e pouco dispostos a ouvir os conselhos do Governo e dos profissionais médicos. Portanto, em vez do medo do vírus, temos mais medo de que menos de metade das pessoas seja vacinada.

E a economia local?

Os mestres do Feng Shui antevêem a economia de Macau com base nas características e signos astrológicos do zodíaco chinês. Macau terá a sua oitava sorte no Feng Shui de 2004 a 2023. Estas fortes estrelas estão no céu acima do Norte-Nordeste de Macau. É por esta razão que Macau sempre conseguiu esquivar-se a doenças graves. Macau é uma terra pequena e abençoada e continuará a recuperar terras e a desenvolver-se nos próximos anos. A área ocidental de Macau é Hengqin, a posição ocidental é a posição da fortuna em 2021, e Macau beneficiará de Hengqin por estar posicionado como o local de teste designado pelo Governo Central. Em 2021, a economia de Macau irá gradualmente melhorar. Embora o número de turistas não seja satisfatório, Macau tem uma base financeira sólida das últimas duas décadas, sem défice. Espera-se que as receitas fiscais deste ano possam equilibrar as despesas. Macau é uma parte da China e está localizada na foz do Rio das Pérolas. Da análise do Feng Shui, o primeiro dia de Primavera de Macau este ano é “Ren” de água. Esta é uma gota de água muito fraca. Em termos dos Cinco Elementos, dizemos que o metal produz água. O “Metal” é a mãe, e a mãe de Macau é a China. Por outras palavras, a China vai ajudar Macau e cuidar dos cidadãos de Macau. Com o apoio da China, Macau será estável e próspero.

E a indústria do turismo e do jogo?

As indústrias que beneficiam Macau em 2021 são o turismo, o entretenimento e o jogo, e os transportes. Quanto à indústria da restauração, é também responsável por um mercado muito importante. Em termos de estratégia comercial, os proprietários de lojas podem considerar a possibilidade de fornecer serviços de entrega online. Macau consiste em três terrenos ligados entre si, rodeados por água em três lados, apoiados pela montanha Zhuhai Banzhang, e localizados nas zonas mais baixas do Rio das Pérolas. A água é pouco profunda e turva, o que é um bom sinal para o desenvolvimento das indústrias do entretenimento e do jogo, uma vez que pertencem à “água” nos cinco elementos. No entanto, na perspectiva dos oito pontos, o poder da água não é forte. Por conseguinte, só podemos dizer que a indústria do jogo se desenvolverá de forma constante. Pelo contrário, o sector imobiliário vai portar-se de modo bastante satisfatório mesmo com cortes de preços e concessões.