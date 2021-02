Lei Chan U exige reforço da promoção do património cultural intangível de Macau

O deputado Lei Chan U está insatisfeito com os esforços das autoridades na promoção e protecção do património cultural intangível de Macau e exigiu explicações ao Governo numa interpelação escrita enviada no passado dia 5 de Fevereiro. O vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) levantou dúvidas quanto ao grau de conhecimento dos residentes sobre o património cultural intangível da cidade, e mostrou-se preocupado com a falta de investimento na promoção desse inventário junto das gerações mais jovens.

Lei Chan U assinalou que o inventário do património cultural intangível abrange um total de 70 itens e que recentemente foram inscritas 12 manifestações, nomeadamente a Ópera Cantonense, o Teatro em Patuá, a Crença e Costumes de A-Má, o Festival do Dragão Embriagado, a Gastronomia Macaense ou a Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. No entanto, o parlamentar frisou que “são muitos os residentes que não conhecem a lista do património cultural intangível”.

“Para além de um sistema jurídico sólido para assegurar o cumprimento da lei, é também necessário tomar medidas para assegurar que o património cultural possa ser transmitido eficazmente, especialmente para aumentar a consciência da geração mais jovem sobre a importância do património cultural intangível e a sua protecção”, assinalou Lei Chan U antes de passar às questões ao Governo.

Na opinião do deputado, com o aumento gradual do número de itens na lista do património cultural intangível, é necessário um reforço das autoridades na dedicação aos esforços de protecção dessa herança cultural. “Posso perguntar às autoridades que planos ou medidas futuras têm para melhorar a promoção e transmissão da lista do património cultural intangível? Por exemplo, será o património cultural intangível mais incorporado na cultura urbana, como a paisagem urbana e os adereços de palco para fornecer locais e espaços para as suas actividades e expressão, de modo a destacar o seu papel prático ao mesmo tempo que serve de publicidade? Que ideias ou medidas têm as autoridades para promover a transmissão do património cultural em causa?”, referiu o deputado.