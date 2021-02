Governo estima que Macau possa receber até 10 milhões de turistas em 2021

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Perspectivas conservadoras, mas optimistas. A Direcção dos Serviços de Turismo augura para este ano metas de números de turistas muito abaixo do normal. As incertezas da pandemia ainda causam apreensão e pouca vontade para grandes voos. O ideal, defendem as autoridades, seria Macau receber, em média, 30 mil visitantes por dia.

Gonçalo Lobo Pinheiro

A RAEM deverá receber este ano entre seis a 10 milhões de turistas. A previsão foi ontem avançada pela directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, durante a Conferência Anual de Imprensa do organismo que dirige, que admitiu que as perdas se cifrem entre 74% a 84% dos 39,4 milhões de visitantes em 2019.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) revela que a previsão é “conservadora” e aponta, naturalmente, o mercado da China continental como o “mais prioritário”. “Tudo depende agora, não só da vacinação em Macau, mas também no interior da China, e também depois como é que vão ser os protocolos de exigências para atravessar a fronteira das diferentes áreas é que conseguimos ter uma visão mais correcta ou mais precisa do número de visitantes”, disse Maria Helena de Senna Fernandes aos jornalistas presentes no Centro de Convenções do Centro de Ciência de Macau.

Anteriormente, as autoridades tinham previsto a entrada de cerca de 14 milhões de visitantes, mas agora a estimativa revela-se em baixa, muito por culpa da pandemia de Covid-19 que teima em não deixar “fazer planos”. “A perspectiva é, ainda assim, optimista. 2020 foi um ano muito difícil”, assumiu a directora.

Ainda assim, para que seja atingido o valor mínimo de turistas previstos, a responsável máxima pelos Serviços de Turismo revela que é preciso que o território receba, em média, 30 mil visitantes por dia. Esse valor foi atingido no final do ano passado, mas em Janeiro os números baixaram e mostraram cerca de 20 mil pessoas a entrar em Macau. “Tem a ver com a evolução da pandemia e com as restrições feitas no interior da China”, explica Senna Fernandes

A directora dos Serviços de Turismo tem esperança que o programa de vacinação que está prestes a começar no território venha trazer melhorias ao panorama do turismo na segunda metade do ano. “Neste momento, com os números de Janeiro, nós não estamos a ver uma possibilidade para um aumento grande do número de visitantes ainda durante este ano. Julgo que a segunda parte do ano vai ser melhor”, almejou.

Já para os feriados do Ano Novo chinês, Maria Helena de Senna Fernandes acredita “serem bastante calmos” comparando com anos anteriores. “No interior da China estão a aconselhar as pessoas a ficarem nas suas cidades durante o Ano Novo e por causa disso a nossa perspectiva é de muita calma, com menos visitantes”, afirmou, constatando, sem compromisso, um valor de visitantes por dia em Macau: “A nossa previsão é de 16 a 20 mil visitantes por dia nos sete dias do Ano Novo Lunar. É muito difícil ter uma perspectiva além disso neste momento.”

No ano passado, Macau recebeu 5,9 milhões de turistas, menos 85 por cento do que em 2019. No geral, os visitantes optaram por ficar mais tempo no território do que no ano anterior, ou seja, permaneceram em média 1,4 dias, mais 0,2 que em 2019. O mercado da Grande China representou 96,7 por cento dos visitantes de Macau em 2020. O interior da China, Hong Kong e Taiwan continuam, uma vez mais, a ser os três principais mercados de turistas da RAEM.

As autoridades assumiram ontem que 13 agências de turismo fecharam portas em 2020 e 33 hotéis encerraram portas ou pediram a suspensão temporária dos seus serviços.

Para o mercado internacional, a DST irá organizar ou participar em seminários e promoções online, e continuar a utilizar as plataformas online para a divulgação de informações turísticas de Macau.

Abertura condicionada do Museu do Grande Prémio

Um dos cincos trabalhos prioritários para a DST durante este ano é a abertura ao público, mesmo que condicionada, do Museu do Grande Prémio de Macau. “Prevê-se a abertura durante o primeiro trimestre”, disse Maria Helena de Senna Fernandes. O renovado museu terá diversas novidades com destaque para equipamentos de multimédia interactivos e exibições de cenários de corridas. Ao mesmo tempo, em exposição estarão oito estátuas de cera de pilotos de renome internacional.

O que sofrerá também mudanças serão os roteiros turísticos “Sentir Macau passo-a-passo”. A ideia, explicou a directora dos Serviços de Turismo, é repensar e optimizar o conceito, “uma vez que as pessoas não estão à espera de uma proposta igual à que propusemos em 2020”. “Não faz sentido mostrar algo velho, que todos já conhecem. Vamos tentar mudar algumas coisas nesses roteiros, tirando um maior proveito das atracções e dos diversos pontos turísticos”, assegurou.

Na conferência de imprensa, Maria Helena de Senna Fernandes revelou ainda que o orçamento para a DST reservado para 2021 será de 370,7 milhões de patacas.