Gangues vietnamitas em confrontos na zona do Iao Hon

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Dois gangues rivais de cidadãos vietnamitas envolveram-se em confrontos na rua na zona do Iao Hon. Nos actos de violência na via pública estiveram envolvidas 12 pessoas, armas brancas, incluindo uma faca de 79 centímetros, canos de água metálicos e guarda-chuvas.

Joana Chantre

No dia 21 de Janeiro, pelas 21h30, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu através da sua linha de emergência um alerta acerca de um caso de luta de rua entre dois gangues rivais, de nacionalidade vietnamita, com idades entre 25 e 34 anos, na Rua Um do Bairro Iao Hon, Quando os agentes chegaram ao local não encontraram ninguém de acordo com as descrições, porém, encontraram vários objectos espalhados e danificados, como guarda-chuvas, canos de água metálicos e facas, entre elas uma com 79 centímetros de cumprimento.

Depois de analisadas as câmaras de vigilância e começado a investigação, às 22h30 do mesmo dia a polícia encontrou o primeiro homem envolvido no caso. Depois de este prestar depoimento foi descoberto que a luta envolveu dois grupos rivais, um com sete pessoas e o outro com cinco pessoas, e que já andam em disputas há algum tempo até terem combinado um encontro para lutarem uns com os outros.

No decurso das investigações foram detidas mais sete pessoas na Avenida do Almirante Lacerda e na Rua da Barca, tendo sido acusadas do crime de posse de arma proibida. Após aprofundada a investigação, foi encontrado na casa de um dos homens quatro comprimidos de ecstasy, alegadamente comprados numa discoteca na zona do ZAPE, por 200 patacas cada comprimido. As oito pessoas encontradas foram entregues ao Ministério Público e acusadas dos crimes de posse de arma proibida e consumo de droga. Entre eles, quatro estão à espera de repatriação por agressão e tráfico de droga, havendo ainda outros quatro membros desparecidos.

Conversa picante deu prejuízo de quase 13 mil renminbis.

Um homem residente de Macau, com cerca de 20 anos de idade, apresentou uma denúncia à polícia no dia 9 de Fevereiro alegando que no dia anterior tinha conhecido uma mulher numa plataforma online e que, no decurso da conversa, ela pediu-lhe para ambos tirarem as roupas enquanto falavam por vídeo. Pouco tempo depois de ter desligado a câmara, o residente contou que a mulher voltou a contactá-lo, enviando-lhe o vídeo dele nu e pedindo 5.800 renminbis, caso contrário publicaria o vídeo na internet.

A vitima alega ter pago a quantia, porém, a mulher pediu-lhe para pagar mais sete mil renminbis. Depois de ter feito os dois pagamentos, a vitima não quis ser mais chantageada e fez queixa à polícia, tendo sofrido um prejuízo total de 12.800 renminbis. O caso ainda está em investigação.