Alterações aos projectos com impacto no corredor visual da Colina da Penha continuam em análise

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, Chan Pou Ha referiu que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) não terminou a análise de todas as opiniões apresentadas no Conselho de Planeamento Urbanístico sobre dois projectos que podem colocar em risco o corredor visual da Colina da Penha. A directora da DSSOPT frisou também que, como tal, ainda não foram tomadas decisões sobre eventuais alterações aos projectos das zonas C e D do Lago Nam Van.

A directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), Chan Pou Ha, assegurou que não houve uma decisão sobre alterações a dois projectos das zonas C e D do Lago Nam Van porque os serviços ainda não concluíram a análise a todas as opiniões apresentadas no Conselho do Planeamento Urbanístico sobre o eventual impacto nos corredores visuais na Colina da Penha.

Numa interpelação escrita enviada a 28 de Dezembro, o vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, reiterou a necessidade de protecção da paisagem histórica da cidade e pediu ao Governo para que fossem retirados dois projectos nas zonas C e D do Lago Nam Van, que estão numa “zona de protecção da paisagem da Colina da Penha que é muito frágil”. Na opinião do deputado, o Governo será recordado como um “criminoso da História” caso não sejam retirados os dois projectos do planeamento urbanístico, que podem “causar danos irreversíveis” à paisagem histórica e cultural de Macau.

“O Governo deve, em primeiro lugar, retirar os dois projectos de plantas de condições urbanísticas relativos, respectivamente, aos lotes C1 e C4 e aos lotes C12 e C14, no Lago Nam Van, e continuar a seguir o princípio orientador da conservação rigorosa da paisagem histórica e cultural constituída por ‘montanha, mar e cidade’, e quando o Plano Director e o Plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau forem aprovados é que deve ponderar melhor o assunto. Vai fazê-lo?”, questionou.

Na resposta, Chan Pou Ha recordou que, durante o prazo de publicitação, foram recebidas 138 opiniões sobre os dois projectos das plantas de condições urbanísticas (PCU) e que o seu teor foi apresentado aos membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) durante uma reunião com representantes do Governo realizada a 6 de Janeiro de 2021. Segundo a directora da DSSOPT, as autoridades ainda não terminaram a análise de todas as opiniões dos membros do CPU.

“A DSSOPT encontra-se a analisar plenamente as diferentes opiniões e a ponderar quanto à necessidade ou não de se introduzirem alterações nos aludidos projectos ou de realizar estudos complementares, de modo a permitir, nos termos da Lei do Planeamento Urbanístico, o início dos trabalhos ulteriores”, escreveu Chan Pou Ha, em resposta à interpelação escrita do deputado Sulu Sou.

O deputado eleito por sufrágio indirecto assinalou também que numa consulta pública sobre o Plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau, as opiniões recolhidas em 2018 “solicitaram a protecção rigorosa da paisagem da Colina da Penha”, e que a mesmo se verificou na consulta pública sobre o projecto do Plano Director. “Assim, para além da paisagem em direcção ao Lago Sai Van, o Governo deve também, de acordo com a opinião dominante recolhida em várias consultas públicas, definir o âmbito da paisagem formada pela Colina da Penha, pela Ponte antiga e pela Zona B dos novos aterros urbanos, e, tomando como referência a prática adoptada em relação à protecção da paisagem do Farol da Guia, fixar as limitações à altura dos edifícios nas zonas envolventes da Colina da Penha, de modo a evitar que a paisagem constituída por ‘montanha, mar e cidade’ seja destruída permanentemente devido à construção de edifícios altos. Como é que vai fazer isso?”, questionou o deputado.

Opiniões em consideração

De acordo com a resposta de Chan Pou Ha, o Governo irá ter em consideração todas as opiniões recolhidas durante o período de consulta pública para o futuro regulamento administrativo. “Da análise realizada, o IC considerou positivo o contributo dessas opiniões para o aperfeiçoamento do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau, sendo favoráveis para assegurar a ligação visual entre o Centro Histórico de Macau e o mar, pelo que estas opiniões foram tomadas como referência e foram acolhidas para servirem de base para o ajustamento da direcção visual desde a Colina da Penha até ao Lago Sai Van, estendendo-se, portanto, até ao mar, em direcção à Ponte do Governador Nobre de Carvalho, de modo a permitir uma melhor visualização do conceito e das características do enquadramento do espaço urbano intitulado “Colina, Mar e Cidade” do Centro Histórico de Macau”, frisou a directora da DSSOPT, acrescentando ainda que “as considerações supramencionadas serão tidas e conta no futuro regulamento administrativo relativo ao Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau e servirão de fundamentos referenciais para o Plano Director da Região Administrativa Especial de Macau, por forma a assegurar, através desses instrumentos de planeamento urbanístico, a gestão e o controlo destas matérias”.

No terceiro ponto da interpelação escrita, Sulu Sou indicou que após a conclusão e entrada em funcionamento de edifícios para instalação dos serviços públicos em vários lotes no Pac On, NAPE e zona do Edifício Dynasty Plaza “ficará basicamente resolvida a situação do arrendamento pelo Governo de escritórios em edifícios comerciais”, e que, por isso, “deixará de ser necessário planear as zonas C e D do Lago Nam Van”.

“Assim, o Governo deve, de acordo com as fortes solicitações da população em relação ao projecto do Plano Director, diligenciar no sentido de o Lago Nam Van, as suas zonas C e D, o Lago Sai Van e a Zona B dos novos aterros urbanos serem planeados, de forma prospectiva, como uma área ex-libris de lazer da cidade, pois trata-se duma área que é vasta, de baixa densidade, facilmente acessível pela população, com edifícios baixos e abrange diversos elementos, como zonas verdes, lazer, cultura e inovação. O Governo vai fazê-lo?”, apontou o deputado.

Sobre esta questão, Chan Pou Ha disse apenas que, no documento de consulta do projecto do Plano Director (2020-2040), foi proposta a “organização do espaço funcional da zona B dos Novos Aterros em conjunto com as zonas C e D da Baía da Praia Grande, a criação de um corredor verde costeiro com carácter singular e, em paralelo, a optimização da localização das instalações governamentais”, de modo a promover o desenvolvimento da zona comercial do ZAPE e das suas imediações. De acordo com a representante do Governo, esta reorganização irá “reforçar, de um modo geral, o planeamento das zonas centralizadas de acordo com as respectivas funções e promover a coordenação e o desenvolvimento das instalações afectas às actividades comerciais, de lazer, turísticas e colectivas”.