Nova lei de construção urbana prevê multas até dois milhões de patacas por infracções administrativas

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem pela quarta vez para analisar e discutir a proposta de lei do Governo intitulada “Regime jurídico da construção urbana”. No final da reunião, Chan Chak Mo explicou que os membros da comissão vão questionar o Governo sobre como será feita a coordenação do diploma da construção urbana com o “Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos”. Segundo o presidente da comissão, alguns deputados levantaram dúvidas quanto ao novo regime sancionatório que prevê multas por infracções administrativas até dois milhões de patacas.

“A proposta de lei sobre a segurança contra incêndios em edifícios tem de coordenar com esta proposta de lei sobre a construção urbana. Por isso, temos de perguntar ao Governo durante as reuniões sobre construção urbana se esta proposta de lei segue a outra [da segurança contra incêndios em edifícios ou recintos] ou a outra segue esta. Estes serão os próximos trabalhos das nossas assessorias”, começou por dizer Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

De acordo com Chan Chak Mo, os deputados tiveram algumas dúvidas na proposta de lei que prevê o crime de desobediência a quem se “opuser ou impedir o exercício das funções de fiscalização”. “Temos de perguntar ao Governo concretamente o que se trata de opor ou impedir através de forma violenta ou de forma oral. Se eu não abrir a porta também será considerado um crime? Porque no número 1 do artigo 42.° diz que pode ter uma pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias, enquanto que no número 2 já pode ser punido com pena de prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias a quem se opuser ou impedir a execução coerciva das ordens de embargo ou de demolição. Temos de perguntar ao Governo o que se trata, qual é a definição de oposição, o conceito de oposição aqui”, esclareceu Chan Chak Mo.

Em relação às infracções administrativas previstas no novo regime, o presidente da comissão explicou que os valores das multas dividiram os deputados, nomeadamente na diferenciação das situações em que são punidas pessoas singulares e pessoas colectivas. “Algumas vezes, os construtores, se for uma pessoa singular, a multa é diferente, então tem de ser o empreiteiro, ou não, porque também há multas diferentes para as pessoas colectivas. Temos de perguntar ao Governo qual é o sujeito, quem é que vai ser punido? E para nós, as multas são bastante elevadas. Antigamente, há 30 anos, no decreto de lei, a multa era de mil a 10 mil. Mas agora, a multa máxima pode ser de dois milhões de patacas por infracções administrativas colectivas. De 50 mil a dois milhões de multa. Aumentaram 200 vezes. Temos de perguntar ao Governo porque é que a multas são assim tão elevadas. Sabemos que a lei vigente é uma lei criada há 30 anos, mas porque é que, mesmo com a inflação e outros factores, a multa é assim tão elevada? Temos de perguntar isto ao Governo”, concluiu Chan Chak Mo.

E.S.