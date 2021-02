Macau inicia vacinação contra Covid-19 com esperança no futuro

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Ho Iat Seng e restantes titulares dos principais cargos do Executivo da RAEM deram o exemplo. É preciso imunizar para criar uma barreira imunitária, defendem as autoridades, que se apoiam em estudos que garantem que basta que 50% da população esteja vacinada para criar essa barreira. O processo começou ontem e é voluntário. Cada residente pode escolher uma de três marcas: Sinopharm, Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O relógio marcava 9h45 quando Ho Iat Seng recebeu a inoculação contra a Covid-19. O Chefe do Executivo de Macau foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19, assumindo assim as rédeas de um processo que durará pelos próximos meses.

Macau iniciou ontem o programa de vacinação contra a Covid-19. Os principais cargos da Administração não viraram a cara à responsabilidade e mostraram ser um exemplo na luta contra a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 e que tem deixado em suspenso o mundo desde o início de 2020. “A vacina é segura e voluntária, mas incentivamos todos a tomá-la”, afirmou, convicto, Ho Iat Seng aos jornalistas, minutos depois de ter recebido a primeira dose da vacina produzida pela Sinopharm, em Pequim.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

E por ter de se deslocar precisamente a Pequim muito breve para a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e para a Assembleia Popular Nacional, o Chefe do Executivo acabou por não ter outra saída senão receber a vacina. Contudo, frisou aos jornalistas que estaria sempre na linha da frente para a receber, tal como sucedeu ontem. “Cada um pode escolher uma das três marcas disponíveis e já anteriormente anunciadas. Incentivamos a população a receber a vacina. Só desta forma conseguimos combater a pandemia”, disse o Chefe do Executivo, que garantiu sentir-se bem, sem quaisquer efeitos secundários, depois da inoculação. “Em termos físicos não sinto nada, é como um dia normal.”

Ho Iat Seng defendeu ainda que só com uma “boa conjuntura e bom ambiente é que podemos desenvolver a economia” e dissipou dúvidas sobre a vacina chinesa que, inicialmente, não era aconselhada a ser tomada por maiores de 60 anos. “Já foi promulgado que não há limite de idade. Estejamos descansados. Volto a dizer que é uma vacina voluntária e não deve haver muita pressão para a toma. No final do mês ainda temos outra marca de vacinas, por isso podem escolher. Nós incentivamos para garantir a saúde das pessoas”, afirmou o líder do Executivo, que reiterou que a vacina é segura para os mais velhos “desde que sejam saudáveis e estejam sujeitos a maior risco de exposição”.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Até ao final de Fevereiro, início de Março, está prevista a chegada das primeiras 100 mil doses da vacina produzida pela norte-americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. A farmacêutica tem pedido, inclusive, aos países, e depois do sucesso contra as diversas variantes do vírus, o registo definitivo de vacina contra a Covid-19. No início do Verão, deverão chegar as inoculações da Oxford/AstraZeneca, que se tem mostrado pouco eficaz contra a mutação ocorrida na África do Sul. “Respeitamos a escolha da população, sob a premissa de que é voluntário”, concluiu ainda Ho Iat Seng.

Lai Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças; Wong Sio Chak, secretário para a Segurança; Elsie Ao Ieong U, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura e Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, também receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Como está senhor engenheiro? Nervoso?”, questionámos no meio da confusão entre fotografias e empurrões. “Não, estou tranquilo, obrigado”, respondeu, enquanto brincava com as enfermeiras, falando em cantonês.

Outros lhes seguiram as pisadas. O Procurador do Ministério Público, Ip Son Sang, o Comissário Contra a Corrupção, Chan Tsz King, o director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Man Chong, o Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Leong Man Cheong, e, naturalmente, o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, que tem estado na linha da frente contra a pandemia deste o primeiro segundo. “Peço à população que venha vacinar-se contra a Covid-19. Vamos criar uma barreira imunológica”, apelou o médico, lembrando estudos que garantem que a imunização pode ser atingida com cerca de 50% da população vacinada.

Lei Chi Ion revelou ainda que, devido a alguns problemas relacionados com a entrega da vacina da AstraZeneca na Europa, o Governo decidiu adquirir mais 100 mil doses da vacina da Sinopharm. “Estamos a tentar conseguir que as outras vacinas cheguem a Macau o mais cedo possível”, garantiu o director dos Serviços de Saúde.

À chamada faltou o secretário para Administração e Justiça “porque alguém tinha de ficar a trabalhar”, respondeu, em tom de brincadeira, Ho Iat Seng quando confrontado com as perguntas dos jornalistas, garantindo que André Cheong tomará a vacina em breve. E mais não disse, tendo abandonado o Centro Hospital Conde de São Januário (CHCSJ) a seguir.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

“Já chega de estarmos confinados e com medo”

Depois do líder do Executivo da RAEM e dos titulares dos principais cargos terem recebido a primeira dose da vacina, foi a vez de representantes do pessoal da linha de frente como, por exemplo, profissionais de saúde, bombeiros, polícias, e ainda os grupos com alto risco de exposição ocupacional serem inoculados. “Não senti qualquer tipo de nervosismo. Acho que é melhor assim, sermos vacinados. É preciso abrandar de uma vez por todas, esta doença, sob pena de não podermos circular convenientemente pelo mundo. Sou piloto de aviões, por isso ainda se torna mais premente”, revelou Quincy Ku, piloto da Air Macau, ao PONTO FINAL.

Rea Li, membro tripulante da companhia de aviação de bandeira da RAEM, também conversou um pouco com o nosso jornal. “Estou confiante. Penso que a vacina é algo que todos devemos tomar, independentemente da marca e do país que a faz. Já chega de estarmos confinados e com medo”, assumiu.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Ambos se deram como voluntários, dentro das responsabilidades que assumem na Air Macau, para serem os primeiros a receber a vacina contra a Covid-19, porque a sua profissão assim o obriga. “Temos de viajar, não podemos ficar em terra”.

Pouco mais de 50 pessoas receberam a vacina da estatal chinesa durante a manhã de ontem. A cerimónia pública deixou em alvoroço o rés-do-chão do edifício das urgências do CHCSJ, um dos lugares agora designados para a administração das vacinas durantes os próximos meses.

Inscrição online

O processo de vacinação arrancará gratuitamente no próximo dia 22 de Fevereiro no hospital público e nos diversos centros de saúdes espalhados pelo território. A inscrição online pode ser feita através do link https://eservice.ssm.gov.mo/covidvacbook/Booking?lang=pt, disponível em português, chinês e inglês.

A segunda dose da vacina deve ser tomada num espaço de duas a quatro semanas depois da primeira inoculação.

A terceira fase da vacinação, para não residentes (TNR), ainda não tem calendarização. Recorde-se que o Governo decidiu que três grupos de não residentes vão ter acesso gratuito às vacinas contra a Covid-19 e estabeleceu o valor a pagar pelos restantes não residentes no território, que será de 250 patacas. Depois dos TNR, será a vez de alunos autorizados a permanecer em Macau e reclusos terem acesso gratuito à vacina.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O primeiro lote de 100 vacinas chegou no passado sábado a Macau através da fronteira situada no Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau. As inscrições voluntárias começaram na segunda-feira de manhã e mais de 1.300 pessoas inscreveram-se no primeiro dia.

O Executivo local participa no plano global de aquisição colectiva de vacinas promovida pela Organização Mundial da Saúde e pela Aliança Global para Vacinas e Imunização. No total, o território receberá cerca de 1,3 milhões de doses.

Macau tem sido apontada como um exemplo a nível mundial na luta contra a Covid-19. Até ao momento, o território contabilizou 48 casos, a sua grande maioria importados. Não há registo de qualquer morte causada pela doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.