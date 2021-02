IAM aproveita falta de chuva para fazer a conservação na zona húmida das Casas-Museu da Taipa

FOTOGRAFIA: IAM

Devido ao facto de se ter registado escassez de chuva, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) aproveitou para eliminar os peixes de grande dimensão que invadiam a zona húmida junto às Casa-Museu da Taipa, de modo a equilibrar o ecossistema, indicou o organismo, acrescentando que foi ainda escavado um sulco para proporcionar aos seres vivos da zona um ‘habitat’ no qual possam residir.

Segundo explica a nota do IAM, o nível da água da zona húmida das Casas-Museu da Taipa varia de acordo com as estações do ano e consequentes precipitações sazonais. Com base nas informações dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), o IAM diz que a precipitação total no período compreendido entre Outubro e Dezembro do ano passado foi menor do que em 2019, o que fez com que o volume de água daquela zona registasse uma diminuição.

No sentido de reduzir o impacto negativo do pouco volume de água existente resultante da pouca chuva, o IAM escavou um sulco com 400 metros de cumprimento na zona húmida das Casas-Museu da Taipa junto à Estrada da Baía de Nossa Senhora da Esperança, que está a proporcionar aos seres vivos autóctones que ali habitam um habitat no qual efectivamente possam residir, ajudando-os a sobreviver durante o Inverno.

Além disso, o IAM aproveitou a oportunidade de descida do nível da água na zona para eliminar os peixes de grande dimensão, como a tilápia, que invadiam a zona, procurando equilibrar o ecossistema da zona, bem como dotar plantas e animais autóctones de um espaço com maiores probabilidades de sobrevivência.

O organismo explica que o raiz da flor de lótus que sobrevive abaixo do caule está a aguardar o momento de desabrochar, o qual vem com a chuva da Primavera, ocorrendo então um fenómeno em que as folhas de lótus cobrem completamente a zona.