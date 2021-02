Governo vai reduzir número de eventos desportivos de grande escala programados para este ano

Fotografia: Eduardo Martins/arquivo

Em Novembro, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para este ano, o Chefe do Executivo tinha indicado que estavam a ser planeados 12 eventos desportivos de grande escala para 2021. Disse, contudo, que a organização de algumas das provas lhe estavam a dar dores de cabeça devido à pandemia. Agora, ao PONTO FINAL, o Instituto do Desporto (ID) confirmou que o número de eventos desportivos a serem organizados durante este ano será menor do que o inicialmente previsto, mas não deu detalhes sobre quais as provas riscadas do programa. A realização do Grande Prémio continua em dúvida.

As Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021 previam que este ano fossem organizados “eventos desportivos de alta notoriedade e atracções de nível internacional”. Na apresentação da linha governativa para este ano, Ho Iat Seng tinha detalhado que o objectivo era organizar um total de 12 eventos desportivos internacionais de grande dimensão, um por cada mês.

Em meados de Novembro do ano passado, o Chefe do Executivo disse mesmo que os eventos seriam organizados em conjunto com as concessionárias de jogo e que as operadoras até já tinham dado respostas positivas à iniciativa. Porém, Ho Iat Seng referiu que estava “com algumas dores de cabeça por causa de algumas actividades” ao tentar conciliar a oferta de eventos desportivos com a prevenção da pandemia na região.

Porém, o Instituto do Desporto (ID) disse ao PONTO FINAL que esse plano foi alterado: “Devido ao desenvolvimento da pandemia e das restrições de viagens, haverá menos eventos desportivos de grande escala em 2021 do que o inicialmente previsto”. Há também eventos desportivos já confirmados para este ano, como a nova corrida internacional de 10 quilómetros, que deverá acontecer em Março e que se realiza este ano pela primeira vez. Nesses casos, os preparativos estão em curso e serão divulgados mais detalhes no futuro.

O ID nota também que “a organização de grandes eventos desportivos aceleraria a recuperação da economia e o desenvolvimento da indústria turística local”. Mas “a situação pandémica é ainda imprevisível” e, por isso, “é difícil estimar o impacto no sector do turismo e na economia”. O organismo acrescenta que vai fazer um esforço para “minimizar o orçamento dos eventos desportivos”, como forma de controlar as despesas governamentais.

A edição deste ano do Grande Prémio de Macau também é incerta. Em Novembro, Ho Iat Seng disse: “Quanto ao Grande Prémio, pensei e repensei, porque não sabemos qual vai ser o ponto de situação da pandemia no próximo ano [2021]”. Agora, ainda não há uma decisão. Apesar de estarem em curso os preparativos para a edição deste ano, “devido às condições instáveis decorrentes da pandemia, estão a ser feitos planos diferentes de acordo com o calendário de trabalho”. Por isso, “nesta fase ainda é difícil determinar se o Grande Prémio de Macau terá definitivamente lugar este ano”. “Serão feitos esforços contínuos de preparação para o Grande Prémio de Macau, caso a situação nos permita acolher o evento”, acrescenta o ID em resposta ao PONTO FINAL.