Empréstimos para habitação cresceram 19% em Dezembro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) divulgou ontem as estatísticas relativas aos empréstimos hipotecários de Dezembro do ano passado, onde é possível verificar que, no último mês de 2020, os novos empréstimos hipotecários para habitação cresceram 19% em relação a Novembro de 2020, para 3,47 mil milhões de patacas. Destes, os novos empréstimos hipotecários para habitação concedidos aos residentes locais representaram 98,7% do total, ou seja, aumentaram 18,4%, atingindo os 3,43 mil milhões de patacas. Por outro lado, a componente não-residente cresceu 79,9% para os 45,1 milhões de patacas. No último trimestre de 2020, o número médio mensal dos novos empréstimos hipotecários para habitação atingiu os três mil milhões de patacas, correspondendo a uma descida de 26,7% em comparação com o período anterior, de Setembro a Novembro.

Os novos empréstimos hipotecários para habitação cuja garantia é dada por edifícios em construção cresceram 56,7% em Dezembro para 493,1 milhões de patacas. Em comparação com Dezembro de 2019, este tipo de empréstimos hipotecários cresceu 3%.

Também os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias cresceram 5,9% em Dezembro em comparação com Novembro, atingindo as 1,96 mil milhões de patacas. Destes, 99,3% foram concedidos aos residentes locais e aumentaram 6,1% para 1,94 mil milhões de patacas. A componente não-residente para este tipo de empréstimos é agora de 14,2 milhões, tendo caído 17,3%. De Outubro a Dezembro de 2020, o número médio mensal dos novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados atingiu 2,3 mil milhões de patacas, correspondendo a uma descida de 38,1%, em comparação com o período entre Setembro e Novembro de 2020.

A AMCM indica ainda que, no final de Dezembro, o saldo bruto dos empréstimos hipotecários para habitação “de um modo geral permaneceu inalterado”, atingindo um nível de 234,9 mil milhões de patacas, crescendo apenas 1,8% relativo ao mesmo período de 2019. Destes empréstimos, 94,4% foram concedidos aos residentes. Já o rácio das dívidas não pagas aos empréstimos hipotecários para habitação ficaram nos 0,25%. O rácio das dívidas não pagas aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias atingiu 0,5%.