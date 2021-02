Critérios de proibição de entrada e saída na nova lei de controlo de migração gera dúvidas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os deputados 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa vão questionar o Governo sobre os critérios de proibição de entrada e de saída previstos na proposta de lei sobre controlo de migração e autorização de residência para os não-residentes. Na segunda reunião de discussão na especialidade do diploma, os membros da comissão levantaram também dúvidas sobre o tipo de medidas cautelares previstas em caso de detenção e recusa de saída de não-residentes.

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, afirmou que os critérios de proibição de entrada e de saída na proposta de lei de “controlo de migração e autorizações de permanência e residência” no território gerou alguma “tensão” entre os deputados, que ontem analisaram o diploma na especialidade pela segunda vez.

Segundo Vong Hin Fai, os membros da comissão pretendem saber os critérios das autoridades para a recusa de entrada de um indivíduo que possa “constituir ameaça para a segurança interna” de Macau. “Este artigo suscitou alguma tensão por parte dos membros da comissão porque tem a ver com a sua articulação com a lei de bases da segurança interna”, referiu Vong Hin Fai, acrescentando que a comissão irá “convidar os representantes do Governo para lhes perguntar como vai ser aplicada em concreto essa norma”.

De acordo com a proposta de lei, as autoridades estão no direito de recusar pedidos de visto e de autorização de permanência a não residentes que constituam “ameaça para a segurança interna” de Macau. Para além disso, pode ser recusada a entrada de pessoas que “tenham sido alvo de pena ou medida de segurança privativa de liberdade, aplicada por tribunal penal da RAEM ou do exterior”, ou que “existam razões sérias para crer que praticaram actos tipificados como crimes ou que tencionam cometer actos dessa natureza”. Relativamente a esta questão, a proposta de lei indica que “o CPSP pode presumir existir razão séria, independentemente de outras que possam concorrer, quando o órgão judicial competente profira despacho de acusação contra os não-residentes”.

Para os membros da comissão, o Governo terá de divulgar mais pormenores sobre como será aplicada esta norma. “Como a norma prevê que tencionam, quer dizer que não há lugar ainda ao despacho de acusação. Quer dizer que não passou ainda pelo Ministério Público. Então como é que isso vai operar no futuro na aplicação desta norma? Assim, quando alguém pretende entrar em Macau tencionando cometer acto criminoso, não houve nenhuma investigação por parte das autoridades policiais e não houve ainda despacho de acusação proferido contra o sujeito. Assim, não há aqui um fundamento para aplicação da norma, por isso temos que esclarecer junto do proponente sobre a aplicação dessa norma”, indicou Vong Hin Fai.

Na proposta de lei em discussão, a saída de não-residentes pode ser recusada pelas autoridades “por ordem do órgão de polícia criminal, para efeitos de medidas cautelares e de polícia ou de detenção, nos termos do código de processo penal”. Ora, os deputados querem saber como será aplicada esta norma e que tipo de “medidas cautelares” estão previstas em caso de detenção e recusa de saída de não-residentes.

“O termo de ‘órgão de polícia criminal’ é muito abrangente. Pode ser a Polícia Judiciária, os Serviços de Alfândega, o CCAC, e muito outros órgãos que se encaixam neste conceito, que é diferente de autoridade de polícia criminal. Que medidas cautelares é que são de detenção? Temos de perguntar ao Governo, porque é raro vermos expressões como medidas cautelares e de polícia quando se refere ao código de processo penal. Medidas cautelares normalmente têm mais a ver com processo civil e temos que perguntar sobre de que se tratam essas medidas cautelares, porque se for procedimento de investigação criminal, então deve ser por ordem do tribunal”, frisou Vong Hin Fai.

Por outro lado, os membros da comissão assinalaram algumas limitações na abrangência dos vistos de turista emitidos nos postos fronteiriços, nomeadamente para negócios ou para actividade desportiva. “A comissão está apreensiva pelo facto de só mencionarem algumas finalidades equiparadas ao turismo, visita a familiares e amigos, culto religioso, obtenção de tratamento médico, assistência a espectáculos e participação em seminários, conferências, obtenção de formação e conhecimentos através de cursos e acções análogas, mas faltou, por exemplo, a finalidade para negócio, ou para a prestação de testemunho no tribunal, ou também para efeitos de peritagem, actividade desportiva ou outras actividades recreativas”, referiu Vong Hin Fai.