Anima já conseguiu mais de 800 mil patacas com angariação de fundos, mas está longe do objectivo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Há cerca de um mês, Albano Martins indicou que a Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau tinha uma dívida na ordem das 2,3 milhões de patacas. Foi lançada uma angariação de fundos e, ao PONTO FINAL, o fundador da Anima indicou que, até ontem, foram recebidos 756 mil patacas, mais 50 mil em forma de empréstimo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau está numa situação financeira difícil e, por isso, lançou, no passado dia 21 de Janeiro uma campanha para angariação de fundos. Na altura, segundo disse aos jornalistas Albano Martins, fundador da Anima, a sociedade tinha dívidas globais na ordem das 2,3 milhões de patacas. Agora, cerca de três semanas depois, a Anima já conseguiu cerca de 800 mil patacas, das quais 50 mil foram em forma de empréstimo, indicou Albano Martins ao PONTO FINAL. Dentro do valor já recebido está um montante de 100 mil patacas provenientes de uma “conhecida família chinesa”, que Albano Martins não quis revelar.

Assim, como a Fundação Macau ainda não deu novidades em relação ao subsídio a conceder à Anima para este ano, a angariação de fundos vai continuar. O antigo presidente da Anima e actual presidente honorário detalhou que, neste momento, falta pagar 1,4 milhões de patacas a dois membros que emprestaram dinheiro à instituição e ainda 301 mil patacas para pagar o 13.º mês dos funcionários relativo ao ano passado.

Do dinheiro recebido através da angariação de fundos, 370 mil patacas foram usadas para pagar os salários de Janeiro aos funcionários e 236 mil para pagar a fornecedores as dívidas relativas ao passado mês de Dezembro. Além disso, cerca de 20 mil patacas foram usadas para pagar horas extraordinárias aos funcionários. Falta ainda gastar 183 mil patacas que deverão servir para pagar parte dos salários de Fevereiro ou, em alternativa, para pagar parte do 13.º mês relativo a 2020.

A Anima tem 32 trabalhadores e alberga cerca de 700 animais, divididos, de grosso modo, entre 400 cães e 300 gatos. Além disso, dá ainda apoio a mais de um milhar de animais que não estão nas instalações da associação.

A situação financeira delicada que a Anima vive deve-se à crise pandémica e ao facto de as concessionárias de jogo a operar no território terem diminuído consideravelmente os apoios à sociedade protectora dos animais. A Wynn Resorts, que habitualmente dava 1,3 milhões de patacas, deu no ano passado 100 mil patacas, a Galaxy de 400 mil passou para 100 mil, a Sands China de 300 mil para 80 mil e a MGM deu, em 2020, 80 mil patacas.

A situação fez, inclusivamente, com que Albano Martins endereçasse uma carta ao secretário para a Administração e Justiça, alertando para o facto de que, caso a situação financeira da associação não melhorasse, os 700 animais poderiam ter de ser entregues ao Instituto para os Assuntos Municipais. Até agora, Albano Martins ainda não recebeu resposta à carta e a Fundação Macau também ainda não indicou qual o montante do subsídio a ser dado à Anima este ano.

__________________________

Mais três gatos mortos encontrados no Bairro do Iao Hon

No Bairro do Iao Hon, local onde no passado sábado foram encontrados três gatos mortos, foram ontem descobertos outros três cadáveres de gatos, denunciou Albano Martins, fundador da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau. Segundo Albano Martins, um destes gatos mortos já estava em elevado estado de decomposição. A descoberta dos primeiros três gatos mortos aconteceu na Rua Dois do Bairro do Iao Hon, e esta foi na Rua Seis do Bairro do Iao Hon. Os funcionários da Anima alertaram o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e ainda o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Após os primeiros três gatos terem sido descobertos, o IAM divulgou um comunicado em que indicava que a autópsia revelou que teria havido crueldade contra os animais.