Alunos da EPM celebram chegada do Ano do Búfalo com danças e canções

A Escola Portuguesa de Macau deu ontem as boas-vindas ao Ano do Búfalo. A escola de matriz portuguesa organizou no seu átrio, com a liderança das professoras do departamento de língua chinesa, uma festa para os alunos, com actividades como a dança clássica chinesa acompanhada de instrumentos ancestrais de cordas guzheng, uma espécie de cítara chinesa, cantares, declamações e até um espectáculo de dança do leão com gongo e tambor.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Este ano em Macau, o ano novo lunar, que calha a 12 de Fevereiro, não vai contar com grandes celebrações devido à pandemia. Com o espectáculo de fogo-de-artificio e a tradicional parada de celebração canceladas, resta pouco ou onde celebrar. Ontem, pelo meio dia, sentiu-se na Escola Portuguesa de Macau (EPM) um espírito de esperança e festa, com o grupo de professoras do departamento de Mandarim e os alunos das suas várias turmas a celebrar as festividades lunares, com danças, cantares, declamações e até entrega de ‘lai si’ com rebuçados aos vários participantes.

O presidente da escola, Manuel Machado, esteve presente e falou ao PONTO FINAL acerca do evento que a instituição organizou para os miúdos. “Este evento acontece todos os anos, à excepção do ano anterior em que tivemos, por força das circunstâncias, encerrados. Mas todos os anos, a escola, e em particular o departamento de língua e cultura chinesa, organiza as celebrações do Ano Novo Lunar, portanto, com a participação dos alunos, dos mais pequeninos aos maiores, esta data é sempre celebrada na nossa escola”, começou por explicar.

A participar ontem estiveram os alunos do primeiro ciclo ao quarto, na sua totalidade, que são de momento mais de 300. Apesar de terem participado alguns alunos de outros anos de escolaridade, a festa é essencialmente para o primeiro ciclo. “As organizadoras foram as professoras do departamento de Mandarim, algumas já estão connosco há já bastantes anos, e outras que ingressaram aqui na escola mais recentemente”, indicou Manuel Machado. “Posso dizer-lhe que a professora de Mandarim que exerce funções na EPM há menos tempo conta já com dois anos connosco”, prosseguiu. Ao todo, a EPM conta com cinco professoras de Mandarim, a maioria já com mais de cinco anos na escola, havendo também professoras que trabalham na instituição desde o inicio do seu funcionamento.

Não restam duvidas acerca da importância do Mandarim como língua estrangeira no currículo das escolas em Macau, e a EPM não é excepção. “A Escola Portuguesa é das poucas escolas em Macau que lecciona o currículo em Português e oferece o Mandarim como opção, para os alunos poderem estudar e, naturalmente, sendo a língua oficial da República Popular da China, é de grande importância que os alunos da Escola Portuguesa em Macau a dominem também”, frisou Manuel Machado.

A professora coordenadora do departamento curricular de língua chinesa, Flora Lau, contou ao PONTO FINAL que esta iniciativa é importante para deixar os alunos experimentar a atmosfera característica do Ano Novo Chinês. “Isto dá-lhes a conhecer a nossa cultura, porque esta é uma escola portuguesa e, claro, também aproveitamos esta oportunidade para promover a nossa cultura tradicional chinesa”, refere.

A professora Flora, que trabalha na EPM há seis anos e ensina dois cursos – de mandarim básico e avançado – conta que os seus alunos são basicamente os da primária e metade dos da secundária. “No ano passado tivemos disponível uma actividade extracurricular que era um clube de dança do leão que alguns estudantes frequentaram. Pois este ano decidimos chamá-los para abrir a nossa celebração”. A mostra de dança do leão, com o acompanhamento típico dos gongos e tambores, foi realizada inteiramente por um grupo de estudantes da escola do sétimo ano lectivo.

Em destaque esteve também uma das professoras de Mandarim a tocar o instrumento chinês guzheng, acompanhando uma estudante da primeira classe a dançar uma peça clássica, e ainda a actuação de um coro de alunos a cantar a conhecida canção chinesa ‘Yue liang dai biao wo de xin’, de Teresa Teng, e Yi jian Mei, de Yu Ching Fei.

O evento festivo, que durou cerca de uma hora, demorou dois meses a organizar, de acordo com Fiona Lau. “Nós planeámos isto com muito entusiasmo, e na altura do Natal começámos a comprar coisas, a preparar o material para os alunos fazerem os desenhos típicos que estão afixados no átrio”, assinala. “Penso que o evento ficou giro, visto que nem tivemos nenhum ensaio, e apesar da cerimónia ter ficado mais curta do que desejávamos, de uma forma geral estamos muito satisfeitas com o que foi apresentado”.

O aluno Marcelo, de nove anos de idade e bilíngue, disse que o evento tinha sido “Hen tebie!”, que significa “muito especial” em mandarim. A sua colega de turma Francisca acrescentou, um pouco mais tímida: “Gostei muito porque eu cantei a canção ‘Gongxi gongxi’ com os meus colegas e vi as meninas a dançar”.