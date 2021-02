Agnes Lam pede avanços nos cuidados de saúde inteligentes

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Através de uma interpelação escrita, a deputada pediu detalhes sobre os cuidados de saúde inteligentes, já que este tipo de mecanismo é “essencial” para a saúde dos idosos. Agnes Lam questionou ainda o Governo sobre as cooperações entre as instituições de saúde públicas e privadas.

Agnes Lam apresentou ontem uma interpelação escrita ao Governo que se foca sobre os mecanismos de cuidados de saúde inteligentes. A deputada lembra que, em 2017, o Governo assinou com o Grupo Alibaba o “Acordo-Quadro para a Cooperação Estratégica na Área da Construção de uma Cidade Inteligente”, que permitiu a Macau usar as tecnologias da empresa, como a computação em nuvem e utilização de megadados, a fim de impulsionar a construção de Macau como uma cidade inteligente.

Desde 2017, “Macau foi-se gradualmente transformando numa cidade inteligente, com a implementação bem sucedida de cuidados de saúde inteligentes”. Na opinião de Agnes Lam, este é um serviço “essencial” para melhorar os cuidados de saúde dos residentes.

Por outro lado, recorda Agnes Lam, em Abril de 2018 Pequim aprovou uma directriz que define que a direcção das instituições médicas deve seguir o rumo das tecnologias inteligentes. “Por conseguinte, é necessário que Macau acelere os seus progressos no futuro para acompanhar o desenvolvimento dos cuidados de saúde inteligentes no país”, afirma a deputada eleita pela via directa.

Agnes Lam concede que Macau já alcançou resultados no desenvolvimento dos cuidados de saúde inteligentes, como nos vales de saúde electrónicos, nas aplicações móveis, nos serviços de marcações e na construção de uma plataforma de partilha de dados de saúde.

Como o contrato com a Alibaba está a terminar, Agnes Lam pede que o Governo comece a pensar numa próxima fase para o desenvolvimento dos cuidados de saúde inteligentes em Macau. Nesse sentido, “a Administração deve fornecer mais informações sobre o desenvolvimento de cuidados de saúde inteligentes para facilitar a sensibilização e o apoio da comunidade”, defende. “Qual será o desenvolvimento a longo prazo dos cuidados de saúde inteligentes em Macau? E quais são os principais objectivos e tarefas específicas a levar a cabo?”, pergunta a parlamentar.

“Irá a Administração cumprir as orientações da política nacional e concentrar os seus esforços na consulta online, diagnóstico remoto de electrocardiogramas, consulta em tempo real de resultados de exames, pagamento online de honorários e serviços ‘one-stop’, bem como optimizar o apoio à gestão pessoal da saúde, etc. no sentido de continuar a aprofundar e actualizar o apoio local aos cuidados de saúde inteligentes?”, interroga ainda a deputada.

Agnes Lam lembra que, em Macau, o sector privado é responsável por 80% dos serviços de saúde locais. “É necessário que as autoridades acelerem a incorporação de mais instituições de saúde privadas no sistema electrónico de partilha de registos de saúde”, pede a deputada, constatando que “a cooperação entre o sector público e o sector privado da saúde tornou-se particularmente importante”. Agnes Lam pergunta ao Executivo se haverá, no futuro, algum plano para incluir mais instituições médicas privadas no sistema de partilha de dados.