Wong Sio Chak apelou à vacinação voluntária do pessoal da linha de frente

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, assinalou ontem que a vacinação dos trabalhadores da linha da frente contra a Covid-19 é importante para o território e manifestou total confiança na vacina desenvolvida pelo laboratório estatal chinês Sinopharm, antes de anunciar que será vacinado esta manhã juntamente com os primeiros voluntários. “Espero, com este acto de vacinação, ajudar no incentivo à inscrição voluntária dos agentes policiais da linha da frente”, afirmou Wong Sio Chak em declarações à comunicação social após uma reunião com a 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Wong Sio Chak assinalou também que os serviços da sua tutela “encontram-se a proceder à contagem do número de trabalhadores da linha de frente que se inscreveram para receber a vacina contra a Covid-19”, e frisou que a vacinação “não será obrigatória”. Segundo o secretário para a Segurança, existem actualmente cerca de 8.000 agentes policiais da linha da frente, dos quais entre 1.300 e 1.400 são agentes dos serviços de migração e mais de mil bombeiros. “De acordo com as instruções dos Serviços de Saúde, os agentes policiais da linha da frente e os bombeiros estão incluídos no grupo de indivíduos prioritários da primeira fase de vacinação, estando esses serviços presentemente a efectuar a contagem do número desses trabalhadores”, indicou Wong Sio Chak, acrescentado depois que os respectivos serviços irão organizar, de forma adequada, “a vacinação dos seus agentes da linha da frente, salvaguardando o normal funcionamento dos trabalhos policiais”.

No final da reunião com os membros do Governo sobre a proposta de lei intitulada “Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos”, o presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, revelou que os deputados levantaram dúvidas quanto à elevada quantidade de multas propostas no diploma. Para além disso, o presidente da comissão afirmou que os representantes do Governo informaram os deputados para a existência de mais de 70 empresas em Macau com qualificações para inspecionar e manter operacionais os sistemas de segurança contra incêndios em edifícios.