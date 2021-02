Residentes podem fazer marcação da vacina contra Covid-19 a partir de hoje

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem, em conferência de imprensa, que as marcações para a vacinação contra a Covid-19 vão estar disponíveis para residentes a partir das 12h00 desta terça-feira. As autoridades explicaram que o processo de vacinação gratuita para residentes irá arrancar a 22 de Fevereiro e que a companhia de seguros Fidelidade poderá ter de pagar até um milhão de patacas caso ocorram reacções adversas ou efeitos secundários após a vacinação que resultem em morte ou incapacidade. Segundo Leong Iek Hou, os familiares de trabalhadores não-residentes estão excluídos do programa de vacinação gratuito fornecido pelo Governo uma vez que são considerados “pessoas não residentes de Macau”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O processo de vacinação para residentes de Macau contra a Covid-19 começa a 22 de Fevereiro, sendo que o sistema de marcação das vacinas está disponível a partir das 12h00 de hoje, informaram os Serviços de Saúde ontem na habitual conferência de imprensa semanal com a actualização dos números relacionados com o novo tipo de coronavírus no território. A informação foi divulgada pela coordenadora do Centro de Coordenação e Contenção do Coronavírus, Leong Iek Hou, depois de ter explicado que o pessoal da linha da frente e os três grupos prioritários vão começaram o processo de vacinação esta terça-feira.

“Já abrimos o nosso sistema de marcação para os trabalhadores da linha da frente hoje [segunda-feira] às 17h00, nomeadamente médicos, enfermeiros, funcionários dos Serviços de saúde, polícia, bombeiros, trabalhadores dos transportes de produtos congelados, trabalhadores de lares e pessoas que necessitem de se deslocar a zonas de alto risco. Todos eles já podem fazer a marcação e a partir de amanhã [terça-feira] às 9h00 podem iniciar a vacinação”, começou por dizer Leong Iek Hou, acrescentando depois que a segunda fase do programa de vacinação contra o novo tipo de coronavírus publicado ontem por despacho do Chefe do Executivo em Boletim Oficial indica que a segunda fase da vacinação da população vai iniciar-se a 22 de Fevereiro. “A partir das 12h00 de amanhã [terça-feira] os residentes de Macau aptos para receber a vacina (maiores de 16 anos e com idade inferior a 60 anos) podem fazer a marcação na nossa página sendo que a vacinação começa a 22 de Fevereiro. As pessoas que não sabem utilizar a nossa página podem deslocar-se aos oito pontos do IAS para realizar a marcação”.

Sobre a fase de vacinação para trabalhadores não-residentes, Leong Iek Hou assumiu que ainda não há uma data para marcações e que irá depender do número de vacinas administradas durante a primeira e segunda fase. “Na terceira fase vamos abrir a marcação para os trabalhadores não-residentes e para outras pessoas que estão em Macau com autorização. Só depois do andamento da primeira e segunda fase é que devemos alargar a marcação para outras pessoas. Na primeira fase ainda estamos a actualizar a lista de pessoas”, indicou Leong Iek Hou.

De acordo com o médico-adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário, Lo Iek Long, o preço por cada dose da vacina da Sinopharm para os trabalhadores não-residentes será de 250 patacas. Apesar de ainda não haver uma estimativa para o número de vacinas que serão administradas diariamente no território, Lo Iek Long assegurou que a quota diária de vacinações será ajustada de forma dinâmica em função dos registos da 1ª e 2ª fase, e que os Serviços de Saúde vão organizar, esta terça-feira, uma cerimónia, às 09h00, para assinalar o início da vacinação dos grupos prioritários.

“A primeira fase será para o pessoal prioritário e para pessoas que necessitem de viajar para locais de alto risco de exposição, e as vacinas serão administradas no Hospital São Januário e nos Centros de Saúde. Em relação a outras entidades temos de esperar pela primeira fase, sendo que cada dose da vacina irá custar 250 patacas aos não-residentes aptos para a vacinação. Amanhã [terça-feira] de manhã vamos ter uma actividade de início de vacinação, mas só amanhã [terça-feira] iremos divulgar mais informações. Em relação à quota diária vamos contabilizar as pessoas que já se inscreveram para a primeira fase. Se houver mais pessoas iremos aumentar a nossa quota. Antes do Ano Novo Chinês não vai haver muitas pessoas a receber a vacina. Vamos satisfazer as necessidades das pessoas que precisem de deslocar-se ao exterior”.

Questionado sobre o intervalo de tempo entre a administração da primeira dose da vacina da Sinopharm e a segunda dose, Lo Iek Long considerou que o intervalo indicado pela empresa estatal chinesa de três a quatro semanas é “aceitável”.

“A orientação da Sinopharma para o intervalo de tempo entre as duas doses é de três a quatro semanas para a produção de eficácia. Este intervalo de tempo é aceitável. A experiência com as outras vacinas indica que o quanto maior for o intervalo, maior será a eficácia. Três a quatro semanas é um intervalo adequado”, afirmou Lo Iek Long.

Já Leong Iek Hou indicou que o prazo de validade desta vacina inactiva é mais longo do que as outras vacinas desenvolvidas, uma vez que pode ser guardada durante um ano. “Para as pessoas que têm necessidade, venham receber a vacina o mais rápido possível para criarmos uma barreira imunológica. Todo o mundo tem de fazer este trabalho para criarmos essa barreira”.

Os representantes dos Serviços de Saúde recordaram que a vacina é gratuita e voluntária para todos os residentes e alguns trabalhadores não-residentes estrangeiros, e que vai ser realizada uma lista junto das entidades locais para a recolha das informações dos trabalhadores prioritários. “Vamos contactar com as entidades, com os grupos e vamos dar uma lista branca. Todas as pessoas que estão na lista podem fazer a marcação através da internet. Se alguém disser que é trabalhador de um casino ou polícia, o nome está na lista. As pessoas que precisam de deslocar-se ao exterior têm de apresentar um certificado para provar que vão sair de Macau”, disse Lo Iek Long.

Seguro até um milhão de patacas

Em relação à aquisição de um seguro para residentes que sejam vacinados com a vacina da Sinopharm, Lo Iek Long revelou que a seguradora Fidelidade irá pagar até um milhão de patacas caso ocorram recções adversas ou efeitos secundários que resultem na morte ou incapacidade após a vacinação. “Como está em causa um seguro colectivo e estas pessoas são vacinadas de acordo com as instruções dos Serviços de Saúde, os destinatários deste seguro têm de ter entre 16 e 85 anos de idade. O período de seguro é de um ano e o prémio de seguro será dependente da situação concreta, ou seja, quantas mais pessoas vacinadas, menor será o preço. Se houver situações de efeitos colaterais que provoquem a morte, a cobertura máxima será de um milhão de patacas. Nas pessoas com mais de 70 anos a cobertura será reduzida para metade desse valor”, afirmou Lo Iek Long, assegurando também que os Serviços de Saúde vão fornecer todos os cuidados médicos aos residentes se houver qualquer reacção adversa ou efeitos secundários da vacina.

Sobre o processo de escolha da Fidelidade, o representante dos Serviços de Saúde revelou que o Governo recebeu informações preliminares de 25 empresas seguradoras e que apenas cinco reuniam as condições exigidas. “Recebemos 10 respostas, e após uma avaliação apenas cinco empresas reuniam as condições. Após uma análise exaustiva, a Fidelidade foi escolhida como empresa adjudicatária deste programa de vacinação”, indicou Lo Iek Long.

DST recebeu pedido de ajuda de 12 residentes em Portugal que pretendem regressar

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) revelou ontem que 12 residentes de Macau pediram apoio ao Governo para regressar ao território entre o final de Março e o início de Abril. Segundo Iu Man Cheng, chefe substituta do Departamento de Comunicação da DST, há mais de uma dezena de residentes de Macau em Portugal que pretendem regressar ao território no próximo mês. “Há 12 residentes de Macau em Portugal que esperam regressar entre o final de Março e o início de Abril. Cinco pessoas contactaram as autoridades e o Gabinete de Crise da DST, mas devido aos actuais surtos em vários locais, quarentena, medidas de imigração e actualizações de voos de tempos a tempos, não conseguiram regressar. Temos mantido contacto com eles e aconselhamo-los a verificarem as agências de viagens com as últimas informações de voos”.