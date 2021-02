Índice de preços da habitação caiu 0,2% em Dezembro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Entre Outubro e Dezembro do ano passado, o índice de preços da habitação caiu 0,2%, para 268,8, em comparação com o período transacto, ou seja, entre Setembro e Novembro de 2020, informa uma nota divulgada ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Na Taipa e em Coloane o índice era de 268,5 nos últimos meses do ano, tendo caído 0,3%. No entanto, na península, o índice era de 268,8, subindo 0,3% face ao período anterior.

A nota da DSEC diz ainda que o índice de preços de habitações construídas subiu 0,1% em relação ao período anterior, destacando-se o facto de na península de Macau ter subido 0,3%. Contudo, o índice do preço de habitações construídas na Taipa e em Coloane diminuiu 0,3%. Em termos do ano de construção dos edifícios, o índice de preços de habitações construídas pertencentes ao escalão dos seis aos dez anos de construção e o índice do escalão inferior ou igual a 5 anos de construção subiram 3,8% e 1,3%, respectivamente, todavia, o índice do escalão dos 11 aos 20 anos de construção baixou 2%. Já o índice de preços de habitações em construção aumentou 0,1%, face ao período transacto.

A DSEC indica ainda que o índice de preços de habitações do escalão dos 75 aos 99,9 metros quadrados de área útil e o índice do escalão igual ou superior a 100 metros quadrados desceram 1,4% e 0,9%, respectivamente, em relação ao período anterior, contudo, o índice do escalão dos 50 aos 74,9 metros quadrados ascendeu 0,1%. Na análise por trimestre, verifica-se que o índice global de preços da habitação no quarto trimestre de 2020 desceu 0,1%, face ao registado no terceiro trimestre. Além disso, o índice de preços de habitações construídas baixou 0,9%, contudo, o de habitações em construção aumentou 3,2%. Na globalidade do ano de 2020, o índice global de preços da habitação situou-se em 267,0, mais 0,1%, em termos anuais.