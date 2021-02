Ho Iat Seng promete garantias de protecção e conservação da herança cultural macaense

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, assegurou ontem que o Governo irá continuar a prestar apoio ao desenvolvimento da comunidade macaense em vários sectores da sociedade, assim como respeitar a língua, cultura, religião e costumes, com o objectivo de “garantir a herança cultural macaense, uma característica valiosa para o território”. No discurso durante um almoço da festa de Primavera com os representantes da comunidade macaense, Ho Iat Seng disse que “a cultura macaense é uma demonstração importante da diversidade cultural de Macau que desempenha um papel essencial no intercâmbio entre as culturas oriental e ocidental”, e assinalou que a “inscrição da cozinha macaense e do Teatro em Patuá na Lista do Património Cultural Intangível de Macau reflecte, claramente, a mistura de culturas diferentes em Macau”, sendo que o Governo continuará a “criar condições para garantir a herança e a conservação dessa cultura, que é valiosa e uma característica do território”.

Apesar de reconhecer dificuldades no primeiro ano da pandemia e dos enormes desafios colocados a todos os sectores da sociedade, o Chefe do Executivo frisou que Macau tem alcançado “resultados positivos” nas várias fases de prevenção e controlo da pandemia, e que tanto a economia como a sociedade recuperaram gradualmente, “crescendo de forma estável em todas vertentes”, sendo que este resultado foi alcançado “com os esforços de todos os cidadãos, incluindo da comunidade macaense”. O Chefe do Executivo indicou também que “os macaenses amam Macau e servem a sociedade em diversos lugares”, contribuindo de forma activa para o desenvolvimento do território, e manifestou o desejo de que a comunidade “continue a dar atenção e a participar na evolução dos vários sectores locais, a desempenhar, através da diáspora macaense, o papel de ponte para impulsionar o intercâmbio de Macau com o exterior, nomeadamente reforçar a ligação com os países de língua portuguesa, a fim de contar bem a história de Macau, no âmbito do sucesso da implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, impulsionar o entendimento entre os povos, bem como, prestar novos contributos para assegurar a prosperidade e a estabilidade de Macau, a longo prazo”.

E.S.