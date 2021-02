Deputados preocupados com destino de crianças cujos progenitores perderam BIR por fraude

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os membros da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa analisaram ontem pela primeira vez a proposta de lei de controlo de migração e levantaram dúvidas sobre o artigo que prevê a nulidade de autorizações de permanência e residência a indivíduos que tenham obtido residência por meio fraudulento. Os deputados mostraram-se preocupados com o destino das crianças cujos progenitores vão perder o estatuto de residente por fraude.

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, apresentou ontem as primeiras impressões dos deputados após a primeira análise e discussão da proposta de lei intitulada “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau” e assinalou que o artigo 7.º, relativo à nulidade de autorizações, levantou algumas dúvidas entre os membros da comissão. Vong Hin Fai assegurou também que esta proposta de lei não irá afectar o regime de fixação de residência através de investimento e alguns dos membros da comissão também ficaram com dúvidas em relação à definição de “escala” contida no diploma relativa à passagem de viajantes pelo território com o objectivo de prosseguir viagem para outro país ou região através do aeroporto de Macau.

Segundo o presidente da comissão, a questão em torno da nulidade de autorizações de residência foi levantada devido a um recente caso de uma residente de Macau que esteve em risco de perder o estatuto por causa de problemas relacionados com o seu registo de paternidade.

“No artigo 7º vemos que são nulas as autorizações de entrada, de permanência e de residência, bem como as respectivas renovações ou prorrogações que tenham sido obtidas com base em declarações falsas ou documentação falsificada ou deturpada ou autêntica, mas pertencente a outrem ou com base em qualquer outro meio fraudulento. E essas declarações de nulidade efectuadas pressupõem a responsabilidade civil e criminal”, começou por explicar o presidente da comissão.

Vong Hin Fai acrescentou depois que, a matéria levantou dúvidas entre os membros da comissão, nomeadamente no caso de haver menores envolvidos. “Temos de ver se há um menor cujos progenitores, segundo o artigo 7º, tenham obtido essa autorização de permanência em Macau de forma fraudulenta, mas depois essa autorização foi declarada como nula, então os seus filhos, se tiverem nascido em Macau, ou crescido e Macau, e frequentaram uma escola em Macau, será que também vão ser objecto ou alvo dessa nulidade de autorização? No passado já houve uma sentença do Tribunal de Última Instância relacionado com uma situação semelhante em que os filhos, cujos progenitores tenham obtido a autorização de permanência em Macau de forma fraudulenta, depois viram essa autorização declarada como nula, então o que deve acontecer com os seus filhos? Em princípio, nós podemos dizer que não têm culpa. Temos de questionar o Governo sobre isso”, assinalou Vong Hin Fai.

Entre os primeiros 19 artigos analisados, os deputados também levantaram dúvidas sobre o conceito de “escala” previsto na proposta de lei de controlo de migração, uma vez que o termo só refere o aeroporto internacional de Macau. “Aqui não há referência aos postos fronteiriços de navegação marítima, só é mencionada a área internacional do aeroporto internacional de Macau. A definição sobre escala diz que é a passagem do viajante com propósito de prosseguir para outro país na área internacional do aeroporto de Macau. Mas como Macau quer tornar-se num centro internacional de turismo e de lazer e desenvolver actividade de turismo individual através de barcos de recreio, então essa situação também está aqui regida e também estes postos de controlo fronteiriço abrangem também a zona do posto fronteiriço do Pac On e o terminal marítimo das águas profundas?”, disse Vong Hin Fai sobre outra das questões levantadas pelos deputados relativamente ao documento analisado.

Quanto ao regime de fixação de residência através de investimento, Vong Hin Fai disse que o novo regime não será afectado. “A fixação de residência através de investimento está regulada no artigo 102º, que diz que o regulamento administrativo 3/2005, regime de fixação de residência temporária de investidores, quadros dirigentes e técnicos, continua a produzir efeitos jurídicos até à sua alteração, suspensão ou regulação através dos diplomas legais. Quer dizer que essa proposta não vai mexer com o regime de fixação de residência através de investimento. Tem essencialmente a ver com a entrada e saída e a permanência em Macau, que está neste momento ao cargo do CPSP”, assinalou Vong Hin Fai.

Os membros da comissão voltam a reunir-se esta terça-feira para dar seguimento aos trabalhos de discussão e análise da proposta de lei intitulada “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau”.