Casamento de conveniência em troca de favores sexuais com prostituta

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHERO

A conferência de imprensa de ontem das autoridades voltou a dar conta de um caso de casamento falso, desta vez envolvendo um residente local que terá feito um pacto de casamento com uma prostituta do continente a troco de favores sexuais.

No dia 5 de Fevereiro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou uma operação anticrime na zona do Cotai e no processo presenciou uma mulher que estaria a solicitar homens que jogavam nos casinos. Quando os agentes a abordaram, a mulher, de apelido Hu e de 36 anos, disse à polícia que era prostituta e procurava clientes, e quando apresentou o documento de identificação a polícia reparou que a mulher tinha um visto de visita a familiares e perguntou a quem estava anexado, tendo esta respondido que era ao seu marido. Porém, quando a polícia a interrogou acerca do casamento a mulher aparentou não saber muito sobre o companheiro. Deparada com a situação suspeita, a polícia conduziu-a para a esquadra para mais investigação.

Na esquadra, Hu contou então aos agentes que teria conhecido o homem em 2014 num centro de massagens em Zhuhai onde trabalhava na altura. Em 2019, Hu voltou a encontrar-se com o indivíduo, um residente de 41 anos, num casino de Macau, onde este trabalhava como croupier, e aí expressou-lhe o seu desejo de permanecer mais tempo em Macau. De seguida, sugeriu-lhe um casamento de conveniência para fins de obter um documento onde pudesse vir a Macau por motivos familiares. No decurso da sua confissão, a mulher confessou ainda que prestava serviços sexuais em troca, algo que o fez por oito vezes.

A mulher, que entrou em Macau pela última vez no dia 27 de Janeiro deste ano, foi detida, e depois de revelar a residência do suposto marido, no bairro do Iao Hon, este foi também convidado a prestar depoimentos às autoridades. A história coincidia com o que a mulher tinha dito, sendo ambos acusados do crime de falsificação de documentos. Foram posteriormente conduzidos ao Ministério Público no dia 8 de Fevereiro.

Pirataria através do WhatsApp resultou em chuva de imagens pornográficas para todos os contactos

Um homem, de apelido Yao e cerca de 30 anos de idade, residente de Macau, fez denúncia à Polícia Judiciária no dia 5 de Fevereiro argumentando que tinha, nesse mesmo dia, recebido uma mensagem que o alertava que iria, em breve, receber um código de verificação, o que veio a confirma-se. O homem recebeu pouco tempo depois outra mensagem de um suposto amigo que alegava ter mandado a mensagem com o código de verificação por engano e que precisava então que este lhe mandasse um ‘screenshot’ do número.

Após o envio da foto, o homem descobriu que teria sido enganado por um ‘hacker’ que, roubando a sua identidade, acabou por mandar fotos pornográficas a todos os contactos da sua lista de telefone, inclusive à sua mulher, que recebeu três imagens pornográficas. O caso continua sob investigação, referiram as autoridades.