A Londres de Macau abriu as portas ontem

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Abriu ontem a primeira fase do Londoner, o hotel da Sands que quer trazer à região um toque britânico e que, para isso, investiu no projecto 15,2 mil milhões de patacas. Aqui, há os ‘double decker buses’, as Casas do Parlamento e Piccadilly Circus. Só não há, para já, o Big Ben.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Quem, nos últimos tempos, passou pela Estrada do Istmo, terá reparado que estava a nascer no Cotai uma mini-Londres. É o Londoner, o novo ‘resort’ integrado da Sands China, cuja primeira fase foi inaugurada ontem. Assim, depois de miniaturas de Veneza e de Paris, Macau passa a ter uma pequena Londres, que custou 15,2 mil milhões de patacas à concessionária.

Na fachada daquele que era o complexo Sands Cotai Central, agora vê-se a fachada do Palácio de Westminster, um dos ‘ex-libris’ da capital britânica e um dos maiores Parlamentos do mundo. Porém, olha-se para cima e não se vê Big Ben. Deverá apenas estar de pé no final do ano. Há um ‘double decker bus’ estacionado à frente das Casas do Parlamento onde se lê “Welcome to Londoner”.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Lá dentro, os motivos londrinos são evidentes. Há as tradicionais cabines telefónicas vermelhas decoradas com telefones vermelhos espalhados pelo chão. É aqui que se começa a ouvir Adele, “Someone Like You”, e é com esta banda sonora que se chega a Piccadilly Circus, a praça de Londres que tem no centro a Shaftesbury Memorial Fountain. A música continua a ser britânica, mas os discos vão mudando, de Coldplay para os Police e depois para Oasis.

O SINO, OS GUARDAS E A HOMENAGEM AO CRIADOR DO IMPÉRIO

Às 18 horas, a hora marcada para a inauguração da primeira fase do Londoner, ouve-se o som do Big Ben, o sino instalado na torre Noroeste do Palácio de Westminster, ainda que, em Macau, ainda não haja torre erigida. É o sinal para o início da cerimónia.

Nesta Piccadilly Circus, há agora personagens de “Alice no País das Maravilhas” e chegam entretanto os Guardas da Rainha que, apoiados pela Orquestra Sinfónica Jovem de Macau, apontam para uma das varandas da sala, onde está um Rei que inicia o espectáculo. E o espectáculo que se segue é um vídeo de homenagem a Sheldon Adelson, fundador da Las Vegas Sands que morreu a 11 de Janeiro. O pequeno filme mostra a história da ligação de Adelson a Macau e, naturalmente, ao Cotai, zona desenvolvida principalmente pela Sands, com os seus ‘resorts’.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Na plateia, como convidados de honra da cerimónia, estavam Edmund Ho, antigo Chefe do Executivo de Macau, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, e Adriano Marques Ho, director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Wilfried Wong, presidente da Sands China, sobe ao palco e fala aos convidados.

“É com grande prazer que vos dou as boas-vindas para esta cerimónia de inauguração da Fase 1 do Londoner Macao”, começa por dizer. É para Sheldon Adelson que vão as primeiras frases de Wong: “Um verdadeiro visionário e um firme crente no poder dos ‘resorts’ temáticos integrados, Adelson imediatamente reconheceu o potencial do Cotai quando viu o que eram na altura terrenos vazios e água, há 17 anos”.

A partir daí, continua Wilfried Wong, Adelson “apresentou as melhores atracções, cultura e padrões de serviços de cidades icónicas como Veneza, Paris e Londres, transformando o seu sonho para o Cotai em realidade”. “Apesar de o senhor Adelson já não estar entre nós, acredito que o seu espírito está a celebrar connosco hoje, e posso imaginar o orgulho na sua cara devido à mais recente contribuição para a sua visão inabalável para a faixa do Cotai”, diz o líder da Sands China.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

LONDONER QUER TORNAR-SE NUM “MARCO EMBLEMÁTICO DE MACAU”

Segundo Wilfired Wong, o Londoner é sinal de fé e empenho da Sands no futuro da cidade. “E é parte da nossa contribuição para transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer”. O novo projecto promete “o melhor da história e da cultura britânicas”. Até ao final deste ano, o projecto vai estar completo e vai tornar-se num “marco emblemático de Macau”, com as Casas do Parlamento, uma arena com seis mil lugares, um Big Ben de 96 metros e o render dos Guardas da Rainha que irá acontecer todos os dias.

Apesar do ano atípico, Wilfried Wong deixa uma promessa: “Quando a pandemia acabar, vamos novamente mostrar ao mundo mais uma propriedade espectacular”. David Beckham, uma das caras do projecto, não esteve em Macau para a sua inauguração, mas enviou um vídeo que foi projectado na cerimónia. O antigo jogador de futebol mostra aquilo que os visitantes poderão desfrutar no Londoner e apresenta o projecto. Há até os quartos David Beckham desenhados por Beckham, que ainda não estão terminados.

Termina o vídeo de Beckham e há música no ar. Mais precisamente, nas varandas desta Piccadilly Circus onde se realiza a inauguração do Londoner. É o coro da Sands, e começa: “Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality”. O coro canta a “Bohemian Rhapsody”, dos Queen. Saltam confettis e o palco é ocupado pelos convidados de honra que fazem baixar a manivela, que é o sinal de que está inaugurado mais um ‘resort’ em Macau.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

_______________________

Um Big Ben de 96 metros e 600 suítes de luxo

O Londoner apresenta uma réplica das Casas do Parlamento do Reino Unido e o Big Ben – uma torre em tamanho real, com 96 metros de altura -, que não está aberta para já. Há uma “Victoria Station”, antes do “Crystal Palace”, com 33 metros, e uma réplica em tamanho real da Shaftesbury Memorial Fountain, de Picadilly Circus. O novo projecto da Sands China tem 600 suítes de luxo, sendo que os dois andares superiores são compostos por 14 suítes desenhadas por David Beckham. Estas suítes do antigo jogador de futebol ainda não estão prontas, mas estão a ser anunciadas como “calmas e luxuosas”, com “cores suaves, mas contemporâneas”.

Já a principal área de jantar, o The Green Room, inspirou-se em musicais de compositores britânicos. A segunda opção de acomodação do ‘resort’, o Londoner Court, será inaugurada numa fase posterior. Há também uma cabine telefónica vermelha, com 5,2 metros. No Crystal Palace será possível ver a troca de guarda que dura de seis minutos, com artistas, efeitos especiais e música várias vezes por dia.

O “Gordon Ramsay Pub and Grill” só chegará mais tarde. Por outro lado, os visitantes podem já visitar o “Churchill’s Table”, inspirado nos salões de jantar vitorianos, oferecendo buffet internacional, entre outras opções. O “North Palace”, por sua vez, vai servir pratos tradicionais do norte da China – Shandong, Pequim e Mongólia Interior.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

___________________________

“Nunca podemos comparar nada a um milagre”

Wilfried Wong, presidente da Sands China, falou depois à margem da cerimónia de abertura da primeira fase do Londoner. O líder da empresa começou por dizer que o novo Londoner dá mais uma opção de escolha ao público. No entanto, negou que o novo ‘resort’ possa vir a prejudicar as receitas dos restantes da concessionária americana: “Há pessoas que anteriormente não tinham planos de vir e reservaram quartos, por isso não creio, com base na ocupação do hotéis, que estamos a prejudicar qualquer um dos nossos hotéis”. Questionado sobre quando espera atingir o ‘break even’ do investimento de 15,2 mil milhões de patacas, em comparação com o que se verificou em 2004 com o Sands Macau, Wilfried disse: “Nunca podemos comparar nada a um milagre e o primeiro estabelecimento foi realmente um milagre, mas os outros investimentos que fizemos levaram mais tempo a recuperar, por exemplo, o Parisian, que é muito bem sucedido, mas levou vários anos a recuperar; isso é normal”. Para o período do Ano Novo Chinês, o presidente da Sands China disse-se esperançoso. “Obviamente há indícios de que os visitantes podem não ser tão bons como esperamos, mas acho que pode haver muitas surpresas”, indicou.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro