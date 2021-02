Vacinação dos profissionais de saúde arranca amanhã após chegada do primeiro lote com 100 mil vacinas

FOTOGRAFIA: GCS

O programa de vacinação contra a Covid-19 dos Serviços de Saúde arranca na terça-feira para os profissionais de saúde após a recepção do primeiro lote de 100 mil vacinas no passado sábado. O primeiro lote da vacina produzida pela empresa estatal chinesa Sinopharm Group irá providenciar a vacinação de 50 mil pessoas. Lei Chin Ion assumiu que a vacinação dos titulares dos principais cargos poderá reforçar a confiança dos residentes na vacina.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As primeiras doses da vacina inactivada contra a Covid-19, produzida pela empresa estatal chinesa Sinopharma Group, serão administradas aos profissionais de saúde de Macau a partir de amanhã, anunciou Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, no sábado passado, após uma cerimónia que assinalou a chegada do primeiro lote com 100 mil doses ao território.

Segundo Lei Chin Ion, as autoridades planeiam realizar “uma cerimónia de vacinação” na terça-feira de manhã, dando prioridade aos profissionais de saúde, nomeadamente o pessoal médico dos Serviços de Saúde, do Hospital Kiang Wu, do Hospital Universitário e da Clínica dos Operários, sendo que todos “podem escolher o horário de vacinação”. O director dos Serviços de Saúde frisou também que, devido à proximidade do período de férias do Ano Novo Lunar, os locais de vacinação para fornecer serviços de vacinação durante as férias estão assegurados.

Uma vez que a vacina inactivada da Sinopharma Group necessita de um local com baixas temperaturas para garantir a sua conservação, Lei Chin Ion assegurou que as primeiras doses foram guardadas no “armazenamento de congelamento de vacinas dos Serviços de Saúde” para depois serem “distribuídas para hospitais e centros de saúde”.

Com a chegada das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 a Macau, os Serviços de Saúde podem proceder ao início dos trabalhos de “fase preliminar da vacinação voluntária dos grupos prioritários”, indicou Lei Chin Ion, assinalando também que as 100 mil doses de vacina serão destinadas a 50 mil pessoas, que terão acesso a duas doses por pessoa.

Só após a vacinação dos profissionais de saúde e dos grupos prioritários é que as autoridades vão abrir as marcações para a população em geral. “Os Serviços de Saúde pretendem proceder à vacinação dos profissionais de saúde antes do Ano Novo Lunar, sendo depois aberta a outros grupos prioritários de vacinação, incluindo o pessoal da linha da frente do posto fronteiriço, a polícia, os bombeiros, pessoas que lidam com cadeias frias e produtos alimentícios congelados, funcionários de casinos, professores e pessoas com necessidade urgente de viajar para áreas de médio e alto risco, etc., Após a conclusão da vacinação dos grupos prioritários, a marcação de vacinação será aberta a toda a população”, indicaram os Serviços de Saúde em comunicado, citando Lei Chin Ion.

Em relação aos planos do Governo para a vacinação dos profissionais de saúde, Lei Chin Ion referiu que “no período compreendido entre o primeiro dia e o terceiro dia do Ano Novo Lunar, o Centro de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário e o Posto de Urgência das Ilhas vão ter postos de vacinação, a partir do quarto dia do Ano Novo Lunar, e todos os centros de saúde prestam serviços de vacinação, facilitando a escolha do horário de vacinação por parte dos profissionais de saúde”.

Aquisição de mais vacinas irá depender da procura

Apesar de terem sido encomendadas 500 mil doses de vacinas inactivadas de Sinopharm, Lei Chin Ion afirmou que, neste momento, a principal preocupação dos Serviços de Saúde é a chegada das restantes 400 mil doses “no mais curto espaço de tempo possível” e que, no futuro, a aquisição de mais vacinas da Sinopharm “irá depender das opções de vacinação dos cidadãos”, sendo que “essa situação será avaliada”.

Em declarações à imprensa, Lei Chin Ion recordou que a vacina Fosun-BioNTech mRNA deverá chegar a Macau “entre Fevereiro e Março”, e que a vacina baseada em vector adenoviral da AstraZeneca deverá chegar “apenas em Junho”. “Os residentes podem optar por administrar a vacina devendo considerar o tempo de chegada da vacina a Macau e optar pelo momento da vacinação”, disse Lei Chin Ion, citado pelos Serviços de Saúde.

Quando questionado se o Chefe do Executivo e outros titulares dos principais cargos seriam os primeiros a vacinar-se, Lei Chin Ion disse apenas que “ainda estamos a agendar”, mas acrescentou que “a vacinação dos titulares dos principais cargos vai reforçar a confiança dos residentes” e que, por isso, será “um dos primeiros a vacinar-se” pois tem “confiança na vacina”.

Embora tenha assumido que o preço de aquisição das vacinas tenha sido diferente, Lei Chin Ion invocou o acordo de confidencialidade com os fornecedores das vacinas, mas admitiu que a aquisição das três vacinas, cerca de 1,4 milhões de doses, custaram cerca de 350 milhões de patacas ao Governo.

No sábado, um camião porta-contentor com o primeiro lote de 100 mil vacinas inactivadas chegou ao Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau após uma viagem de mais de 30 horas por via terrestre entre Pequim e Macau.

Antes da chegada das vacinas ao território, o Governo realizou duas sessões de esclarecimento sobre as novas vacinas contra a Covid-19 para 150 profissionais de saúde dos Serviços de Saúde, que solicitaram esclarecimentos sobre como proceder e que reacções esperar durante o período de avaliação. Durante as sessões realizadas na sexta-feira passada foram apresentadas as instruções técnicas dos diferentes tipos de vacinas que serão disponibilizadas em Macau e o processo de vacinação, bem como o processo de tratamento da declaração de reacção adversa às vacinas.