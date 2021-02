Sulu Sou pede explicações sobre saída do Centro Bom Pastor do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O Centro Bom Pastor deixou, este ano, de fazer parte do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças. Numa interpelação escrita a ser apresentada hoje ao Executivo, Sulu Sou pergunta quais são as razões que levaram à exclusão do centro do órgão e pede detalhes sobre as medidas do Governo no apoio às vítimas de violência doméstica e tráfico humano.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Centro Bom Pastor, que fazia parte do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças, deixou este ano de fazer parte do organismo. Debbie Lai, directora do Centro Bom Pastor, tinha explicado, ao jornal Hoje Macau, que a exclusão se deveu a um atraso na resposta ao Governo, apesar de nunca ter sido apresentada uma data para a entrega dos documentos. Desde 2006 que o Centro Bom Pastor fazia parte do órgão.

É sobre o tema que versa uma interpelação escrita a ser apresentada hoje por Sulu Sou ao Governo e que tem como título “O amor da irmã Juliana Devoy [antiga coordenadora do Centro Bom Pastor que faleceu em Dezembro] pelos menos privilegiados deve continuar”.

Sulu Sou lembra que a congregação foi fundada em Macau em 1990, com o propósito de dar alojamento, educação e aconselhamento a mulheres em situação de crise. Em 1998, o Centro Bom Pastor passou também a oferecer ajuda a mães solteiras e aos seus filhos. O centro acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e vítimas de tráfico humano.

Juliana Devoy “esteve empenhada em proteger e lutar pelos direitos das mulheres e crianças, e esteve activamente envolvida na luta contra o tráfico humano e a violência doméstica, bem como no trabalho de adopção de crianças abandonadas”, recorda o deputado. Em 2012, o Governo de Macau atribuiu a Medalha de Mérito Altruístico à norte-americana. Devoy recebeu também, ainda durante a administração portuguesa, uma medalha de Mérito Filantrópico.

Por isso, o democrata pergunta quais as razões para, aquando da nomeação do novo mandato dos membros da Comissão para os Assuntos das Mulheres e Crianças, Debbie Lai, actual directora do Centro Bom Pastor, ter ficado de fora. “Por que razão foi tomada uma decisão tão surpreendente e houve comunicação suficiente com os membros das organizações antes da nomeação?”, pergunta. O deputado, que diz que o facto de o centro ficar de fora é um sinal de “desrespeito” face à contribuição da associação para Macau, pergunta também se existe a possibilidade de a directora do centro continuar como membro do conselho a título individual, uma vez que ainda sobra uma vaga.

Sulu Sou pergunta também se o Governo pensou em subdividir mais órgãos consultivos neste âmbito, a fim de concretizar as políticas de protecção e promoção dos direitos da criança, e para evitar uma ênfase excessivo no papel parental da mulher, uma vez que, segundo o deputado, a mistura dos assuntos da criança e da mulher no mesmo conselho pode “dificultar o desenvolvimento diversificado das mulheres”.

“Durante os últimos 30 anos, as irmãs do Centro Bom Pastor têm servido os grupos desfavorecidos, especialmente mulheres e crianças que sofrem de tráfico e violência doméstica, que têm grande necessidade de apoio social abrangente em tempos de crise”, diz o deputado. Nesse sentido, Sulu Sou pede detalhes ao Executivo sobre as medidas existentes para dar alojamento, aconselhamento e apoio jurídico às vítimas de tráfico e violência doméstica.

“O Governo tem algum plano para atribuir mais recursos [às instituições de solidariedade social] de forma adequada e justa, à luz das necessidades reais, de modo a proteger as vítimas de forma mais eficaz e ajudá-las a sair da escuridão e a reconstruir as suas vidas o mais rapidamente possível?”, questiona Sulu Sou.