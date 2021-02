Ponte da Amizade é o local onde ocorre o maior número de acidentes de viação em Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Ponte da Amizade é o local onde se registam mais acidentes de viação em Macau. Segundo dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) enviados ao PONTO FINAL, no ano passado foram registados 354 acidentes na Ponte da Amizade. Em 2020 houve, porém, uma redução no número de acidentes.

André Vinagre

O ponto mais negro de Macau no que toca a acidentes de viação é a Ponte da Amizade. O PONTO FINAL quis saber quais os locais onde se registaram mais acidentes rodoviários ao longo dos últimos dois anos e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) revelou que, quer em 2019 quer em 2020, foi a Ponte da Amizade a mais perigosa. Os números das autoridades mostram também que em 2020 houve uma redução no número de acidentes.

No ano passado, foram registados, no total, 354 acidentes na Ponte da Amizade. Em segundo lugar surge a Avenida do Doutor Rodrigo Rodrigues, onde foram registados 243 acidentes de viação. O terceiro local onde ocorreram mais acidentes foi a Praça das Portas do Cerco, com 181 ocorrências.

Em 2019, o número de acidentes tinha sido mais elevado. Na Ponte da Amizade tinham sido registados 524 acidentes de viação. Em 2019, foi a Praça das Portas do Cerco que tinha registado o segundo maior número de acidentes de viação do ano, com 384. O terceiro local com mais acidentes tinha sido, por sua vez, a Avenida do Doutor Rodrigo Rodrigues, onde houve 353 acidentes.

Como forma de prevenir os acidentes na Ponte da Amizade, o CPSP usa um sistema de detecção de velocidade média entre a entrada e a saída, que tem como objectivo evitar o excesso de velocidade no tabuleiro da ponte. Em Junho de 2019 foram instalados, no total, 19 radares ao longo das duas vias da ponte. No tabuleiro, há dois tipos de radares: Os radares de velocidade média permitem calcular a média da velocidade praticada pelos condutores entre dois pontos de uma via, percebendo-se se foi, ou não, excedido o limite máximo permitido. O segundo tipo de radares é respeitante ao controlo imediato da velocidade.

Além disso, foram acrescentadas placas de sinalização de grande dimensão para alertar os automobilistas para não excederem os limites de velocidade. O limite de velocidade máxima nos viadutos de acesso e na Ponte da Amizade é de 40 km/h e 80 km/h, respectivamente. Os condutores que não respeitem os limites são punidos com pena de multa que varia entre as 600 e as 40 mil patacas e, além disso, pode ser aplicada inibição de condução.

Em resposta ao PONTO FINAL, o CPSP acrescenta que a corporação irá dar continuidade ao à divulgação dos conteúdos da lei do trânsito rodoviário e organizar, em cooperação com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), actividades sobre a segurança rodoviária, com o objectivo de incutir nos cidadãos “uma correcta consciência na segurança rodoviária e no cumprimento da lei, reduzindo as ocorrências de acidentes de viação”.