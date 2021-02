Governo quer reduzir número de torres do complexo habitacional de Wai Long

O Executivo está a ponderar reduzir o número de torres e, consequentemente, de fracções do futuro complexo habitacional de habitação pública de Wai Long, entre o Parque Natural da Taipa Grande e o Aeroporto Internacional de Macau.

Na sexta-feira, Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, apresentou duas alternativas aos deputados que visam substituir o plano inicial, que previa a construção de 13 torres com um total de entre 6.000 a 6.500 fracções.

De acordo com a Rádio Macau, a primeira alternativa apresentada por Raimundo do Rosário tem como base o plano inicial, mas prevê a eliminação de dois dos blocos que vão ficar adjacentes ao futuro túnel que vai sair da colina da Taipa Grande. Com esta opção, o número de fracções do complexo habitacional de Wai Long seria entre as 4.800 e 5.300. Já a segunda alternativa prevê a distribuição dos blocos de habitação de forma paralela à Avenida Wai Long, com orientação Norte/Sul, em vez de Nascente/Poente. Esta opção conta com aproximadamente 4.000 fracções.

Citado pela Rádio Macau, Raimundo do Rosário disse ser favorável a qualquer uma das duas alternativas, em substituição do plano actual, uma vez que há dois blocos demasiado próximos do futuro viaduto. O secretário não adiantou quando é que o Governo fará a escolha entre as duas alternativas, mas indicou que será “em breve”. Para qualquer uma das opções, serão precisos estudos complementares de impacto ambiental, de circulação de ar e de tráfego, por exemplo. Estes estudos poderão demorar até dois anos.

Também segundo a Rádio Macau, foram vários os deputados que se mostraram a favor das alternativas para a habitação pública de Wai Long. Wu Chou Kit e Joey Lao preferem a segunda opção, com 4.000 fracções. Chui Sai Peng e Vong Hin Fai indicaram que qualquer uma das alternativas beneficia as condições de vida da população.

Au Kam San considerou a primeira opção como “mais razoável” e Ella Lei destacou a “vista magnífica” da segunda alternativa. José Pereira Coutinho e Angela Leong aproveitaram para chamar a atenção para a importância da qualidade dos materiais de construção.