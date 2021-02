Governo promete aperfeiçoamento do mecanismo de supervisão das empresas de capitais públicos

FOTOGRAFIA: Gonçalo Lobo Pinheiro

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Wong Kit Cheng, o director dos Serviços de Administração Pública admitiu ser necessário o reforço dos mecanismos de fiscalização do uso de recursos públicos e assegurou que o trabalho de construção de um regime jurídico para o aperfeiçoamento da supervisão das empresas de capitais públicos está a ser desenvolvido pelo Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director dos Serviços de Administração Pública (SAFP), Kou Peng Kuan, garantiu que o Comissariado contra a Corrupção (CCAC) e o Comissariado de Auditoria vão reforçar os canais de cooperação no âmbito da supervisão dos activos públicos e assinalou que o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos já deu início aos trabalhos de construção de um regime jurídico para o aperfeiçoamento da supervisão das empresas de capitais públicos.

Numa interpelação escrita enviada ao Governo a 23 de Dezembro de 2020, a deputada Wong Kit Cheng pediu pormenores sobre o mecanismo de acompanhamento posterior dos relatórios do Comissariado de Auditoria e do Comissariado contra a Corrupção previsto nas Linhas de Acção Governativa para 2021. “Qual é o rumo concreto desse mecanismo? Aliás, em 2019, o Governo criou o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, que tem como missão principal a fiscalização prévia e intermédia. Assim sendo, como é que os trabalhos de fiscalização dos activos públicos podem ser distribuídos eficazmente entre os diversos serviços públicos?”, questionou Wong Kit Cheng.

Na resposta escrita endereçada à deputada eleita por sufrágio directo a 21 de Janeiro deste ano, Kou Peng Kuan recordou que o Comissariado contra a Corrupção (CCAC) indicou, nas LAG para 2021, que irá “estudar a possibilidade de uma cooperação futura” com o Comissariado de Auditoria (CA) no âmbito da provedoria de justiça, sendo que nesta proposta vai estar assente na ideia de “tomar como ponto de partida o âmbito da supervisão dos activos públicos e, no pressuposto de garantir o desempenho das respectiva funções de fiscalização, explorando a possibilidade de um espaço de cooperação com o CA”, indicou Kou Peng Kuan, acrescentando que, para esse efeito, “o CCAC irá comunicar com o CA no sentido de se discutir o alcance e a profundidade do âmbito de cooperação”.

O director do SAFP frisou que o CA tem prestado atenção à exploração das empresas de capitais públicos. “Ao longo dos anos, já divulgou vários relatórios de auditoria de resultados e de auditoria específica, nos quais foram analisadas em detalhe as situações irrazoáveis ou insatisfatórias advindas da exploração de actividades pelas empresas de capitais públicos”.

No entanto, Kou Peng Kuan recordou que o CA não tem competência “para uma intervenção antecipada aos trabalhos a desenvolver pelos serviços públicos” e apenas é “permitido ao CA apresentar opiniões e sugestões de auditoria sobre as situações já ocorridas, tendo em conta o respeito pelos serviços públicos e pelas suas entidades de supervisão”.

“No futuro, o CA irá continuar a redobrar os esforços na fiscalização do uso de recursos públicos e, ao mesmo tempo, a prestar atenção ao desempenho das empresas de capitais públicos, a auxiliar os serviços públicos e as suas entidades de supervisão na verificação dos problemas e na identificação das suas causas, de modo a procurar medidas para a optimização e o aperfeiçoamento dos trabalhos”, disse Kou Peng Kuan.

Em relação aos trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, Kou Peng Kuan afirmou que a entidade criada em 2019 está a “proceder, na presente fase, ao trabalho de construção de um regime jurídico para o aperfeiçoamento da supervisão das empresas de capitais públicos, assim como apoiar o Governo da RAEM na elaboração de políticas e diplomas para o funcionamento eficaz e a gestão aperfeiçoada das empresas de capitais públicos, nas quais se vem procedendo nomeadamente à revisão e aos estudos, a nível global, de uma série de mecanismos, tal como a supervisão das decisões sobre a exploração, a avaliação da eficácia, os critérios de remuneração dos membros dos órgãos das empresas de capitais públicos, entre outros, para assegurar que o funcionamento das mesmas esteja sob supervisão eficaz antes, durante e depois da sua ocorrência, manter a comunicação e reforçar as cooperações com os respectivos serviços e entidades”.

Deputada quer medidas que responsabilizem disciplinarmente dirigentes do Governo

Segundo Kou Peng Kuan, o Governo irá realizar uma consulta pública sobre o regime jurídico das empresas de capitais públicos assim que estiverem terminados o estudo preliminar e a elaboração da proposta.

Na interpelação escrita, Wong Kit Cheng abordou também as responsabilidades disciplinares dos dirigentes do Governo e questionou quando serão incluídos os trabalhos de revisão do estatuto do pessoal de direcção e chefia. “Quando é que o Governo vai incluir os trabalhos de revisão do respectivo regime, a fim de melhor permitir que o pessoal de direcção e chefia cumpra as suas próprias atribuições?”, questionou.

Para Kou Peng Kuan, as leis e os regulamentos administrativos vigentes, além de terem definido as atribuições e deveres dos trabalhadores dos serviços públicos das diversas categorias, “prevêem também as responsabilidades em caso de violação dos mesmos” e que o regime disciplinar “é aplicável não apenas aos trabalhadores dos serviços públicos em geral”, mas também ao pessoal de direcção e chefia por “exercerem competências e cumprirem deveres diferentes dos trabalhadores dos serviços públicos em geral”, impedindo, em consequência, “a execução do regime disciplinar e a implementação do regime de responsabilização”.

“Entende-se, no âmbito jurídico, a punição criminal como a sanção mais elevada para a responsabilização. Todavia, no presente Código Penal, as disposições relativas aos crimes praticados por trabalhadores no exercício das suas funções não se coadunam com as necessidades reais do actual desenvolvimento social. O Governo irá apresentar sugestões partindo dos seguintes dois aspectos: estabelecimento de um sólido regime disciplinar e reforço da imputação da responsabilidade penal dos crimes cometidos no exercício de funções públicas; em simultâneo, irá ouvir as opiniões da sociedade com seriedade, a fim de promover o aperfeiçoamento do regime de responsabilização, de forma estável”, concluiu Kou Peng Kuan.