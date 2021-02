DSEDT promove lojas com características de Coloane

FOTOGRAFIA: DSEDT

A Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) informou ontem, através de um comunicado, que, no âmbito do “plano de lojas com características próprias”, tem feito promoção ‘online’ e ‘offline’ de Coloane para atrair os consumidores.

O organismo diz que, tendo em conta “o actual entusiasmo de fazer ‘check-in’ e preferência de visitar as lojas por parte dos consumidores”, criou uma página electrónica exclusiva. Além disso, colocou cartazes publicitários nos principais pontos de visita daquela zona, permitindo assim, que os cidadãos e turistas obtenham mais informações através da digitalização do código QR contidos nos materiais publicitários.

A DSEDT diz que, devido ao “actual hábito de absorver informações rapidamente por parte dos consumidores”, foram filmados vídeos promocionais e foram também elaboradas imagens com elementos dos locais mais populares, ligando os pontos mais visitados e as lojas com características próprias dos bairros comunitários, “de modo a revelar, de forma dinâmica e atraente, a atmosfera do bairro comunitário e o charme das lojas”, lê-se no comunicado. Esses vídeos promocionais serão disponibilizados em diferentes plataformas online e dispositivos offline, indica a DSEDT, acrescentando que o objectivo é “atrair mais cidadãos e turistas a viajarem e consumirem nos bairros comunitários, impulsionando assim a economia comunitária de Macau”.

Recorde-se que o “plano de lojas com características próprias” foi criado em Julho de 2020, de forma a mostrar as características de cada bairro e fazer com que os visitantes se desloquem a eles. Segundo o comunicado, “os comerciantes concordam, em geral, que o mesmo plano pode revitalizar efectivamente os bairros comunitários, elevando assim a imagem geral e produz efeitos da marca”.

A nota diz ainda que, no futuro, os recursos característicos e as histórias das diferentes zonas continuarão a ser exploradas através de diversos meios de forma a atrair visitantes e promover a economia.