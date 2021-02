Deambular pela existência e imaginário de Zerbo Freire

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Zerbo Freire lança hoje, pelas 18h30 na Fundação Rui Cunha, o trabalho “Visão, Direcção, Acção”, um livro onde o autor cabo-verdiano, numa poesia de estilo autobiográfico, leva o leitor “pela existência e imaginário de um jovem africano, deslocado do seu país e em confronto com o mundo”, como uma amostra de páginas com memórias, viagens, experiências, saudade e mutações que proporcionam “um olhar mais próximo de um sentir e estar cabo-verdiano na China e no mundo”.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

É apresentado hoje, na Fundação Rui Cunha, pelas 18h30, o livro de poemas “Visão, Direcção, Acção”, do escritor Zerbo Freire, estudante de língua e cultura chinesa natural do bairro Lém Cachorro, da Cidade da Praia, Cabo Verde. “Este foi um livro de poemas e está dividido em três momentos, como descrito pelo título – Visão, Direcção, Acção”, começa por explicar o escritor ao PONTO FINAL. “No momento da Visão, é onde eu tento procurar o silêncio e levar o meu ser, assim como tentar acalmar o medo, a frustração. Talvez seja aquilo de que eu tenho mais medo, daquelas coisas que estão mesmo no subconsciente”, aponta o jovem escritor.

“No segundo momento – Direcção – uso a meditação para encontrar o silêncio, onde decido encontrar um caminho em busca de uma direcção, tentando chegar a uma espécie de ‘Sono Risorto’”, assinala Zerbo Freire, fazendo uma analogia a um ressuscitar ou renascer como indivíduo num ambiente e contexto novo. Concluindo o pensamento, explica que o último momento – Acção – “é como aquele momento ‘divo’, quando direcciono e decido. Aqui eu suprimo as incertezas e o medo para tentar encontrar a essência do meu ser, em busca do tal –‘Sono Risorto’ que falei previamente”, explica.

O livro, que está escrito em português, tem poesias acerca do próprio autor. “São coisas acerca de mim mesmo, mas englobando algumas temáticas sociais e até questões acerca do típico característico cabo-verdiano, falando do nosso mar da partida, desses temas”, descreve. Quando lhe é pedido para aprofundar, Freire reitera: “Basicamente tento descrever a minha visão, o lugar de onde venho, com uma parte onde eu descrevo o meu bairro Lém Cachorro, ligando à minha identidade, como eu consegui manipular o meu medo e tentar seguir, e depois como consegui, finalmente, viver com essa realidade da partida”.

O poeta, que veio a Macau através de uma bolsa de estudos credenciada pelo Instituto Politécnico de Macau para a licenciatura do estudo da Cultura e Língua Chinesa, destaca que o plano é continuar e fazer um mestrado em linguística ou literatura chinesa. “Agora eu estou a ver onde posso fazer isso, se será no Continente ou mesmo aqui. Na verdade, será onde eu encontrar oportunidade”.

Quando questionado acerca do sentir e ser cabo-verdiano no mundo, o autor explica. “É mais ou menos assim, neste livro eu falo da minha partida ou experiência própria, sem englobar o cabo-verdiano todo porque nós somos um povo que está por todas as partes do mundo, e cada um, quando sai de Cabo Verde, viaja de forma diferente, e eu tentei exprimir como foi a minha [viagem] particularmente”, começou por explicar. “Chegar à China é de facto uma experiência para qualquer pessoa que vem de fora, pois é um encontro não só cultural, mas também linguístico, existe aquela barreira da cultura, da gastronomia e da língua, óbvio” assinala o autor, destacando que assim que veio para Macau estudar língua chinesa deixou de ser um admirador e passou a ser um apreciador da cultura e da literatura da mesma assim que começou a perceber um pouco mais. “Eu gosto muito”, realça Zerbo Freire, notando que “no primeiro momento eu estava a admirar todas as diferenças, mas logo que consegui adquirir conhecimentos mais profundos, a falar um bocadinho a língua e a entender a própria cultura, então o sentimento se desenvolveu mais como um apreciador e um entendedor”.

Em termos do que espera que o leitor leve do livro, Zerbo Freire responde que compreende que, de início, as pessoas possam achar o livro um pouco obscuro, pois fala de frustrações e de medos, mas assegura que a intenção não foi essa. “A única coisa que eu tento passar é que eu procurei no meu inconsciente e tentei meditar, o mais profundo que eu pude, para encontrar o silêncio, pois considero essa a melhor forma de decidir”, aponta, assinalando que “é um processo”.

O autor fala dos seus traumas e medos e menciona também a sua “luta até ver um sonho no horizonte”, e que isso pode ser uma coisa descrita poeticamente . “Mas são poesias realísticas, e como eu sempre falo da realidade do meu bairro, que é a minha realidade, então, com o que está escrito aqui, eu vou dando uma oportunidade de me conhecerem melhor, a minha luta e o porquê de eu estar aqui”, refere.

No mundo literário, Zerbo Freire diz que aprecia a poesia clássica chinesa especialmente da dinastia Tang, tal como Li Bai, Du Fu, He Zhizhang e Wang Wei, mas não só chineses. “O pensamento de Joseph Ki-zerbo, um historiador e activista de Burkina Faso, também é alguém que me inspirou”.

Em relação ao futuro, o poeta partilha que de momento, apesar de já estar a escrever algumas poesias onde tenta englobar diferentes tipos linguísticos ou expressões linguísticas, está focado realmente no último semestre e na sua tese. “Tenho de terminar isto e depois pensar no futuro, mas tenho esta visão de traduzir um dia este livro para chinês”, conclui.