Covid-19: Estudo considera que mulheres e solteiros têm mais propensão a problemas psíquicos

Investigação concluiu que o estado da saúde mental dos residentes de Macau devido à Covid-19 foi estável durante a fase posterior da pandemia. Investigadores sugerem a prática de actividades físicas regulares, mais descanso e ainda uma maior actividade social com família e amigos, para fazer face aos problemas.

Um estudo sobre o estado de saúde mental dos residentes de Macau durante a pandemia de Covid-19 concluiu que os participantes nos inquéritos realizados não estavam preocupados com a informação sobre a pandemia, foram os mais propensos a sofrer de sintomas de depressão, ansiedade ou insónia. Mulheres e solteiros são os mais atingidos.

As mulheres, aliás, são tidas como um exemplo neste tipo de estudos uma vez que, em estudos anteriores realizados no Sudeste Asiático precisamente sobre a franja da população mais propensa à depressão, elas aparecem como grupo de risco devido a factores biológicos e de contexto social, explicaram os investigadores à comunicação social.

Levado a cabo pela Universidade de Macau (UM) e pela Escola Superior de Enfermagem Kiang Wu de Macau (KWNC), o estudo revela que “a maioria dos residentes de Macau inquiridos apresentava um estado mental estável durante a fase mais avançada da pandemia”, não apresentando desvios de saúde mental significativos.

A equipa de investigadores, liderada pelo professor da Faculdade de Ciências da Saúde da UM, Xiang Yutao, sugeriu que os desafios associados à pandemia “ainda são significativos e que as pessoas devem continuar a prestar atenção às várias mudanças emocionais e de saúde mental, bem como procurar ajuda profissional, se necessário”. Em contracorrente, o estudo também descobriu que a maioria das pessoas que experimentaram sintomas de depressão, ansiedade ou insónia “não estava inclinadas a procurar ajuda” nos canais disponibilizados pelas autoridades.

Durante o inquérito foram auscultadas, entre Agosto e Outubro de 2020, um total de 1.005 residentes de Macau com mais de 16 anos.

A investigação tornada pública na passada sexta-feira no campus da UM revela ainda que “70,1% relataram que a epidemia teve um impacto moderado a severo nas suas vidas diárias, e 7,7% sofreram grandes perdas económicas”. Ao mesmo tempo, e do ponto de vista mental, 11,5% e 6,3% relataram ter sofrido sintomas moderados a graves de depressão e ansiedade, respectivamente”, sendo que, durante a fase final da pandemia na RAEM, 26,4% referiram ter sofrido cansaço moderado a severo, e 6,4% sofreram sintomas de insónia moderada a severa”.

Conduzida online, a investigação mostrou ainda que 58% por cento dos participantes estavam muito preocupados com as informações relacionadas com a Covid-19, assumindo 75,3% que impuseram precauções pessoais estritas nas suas rotinas diárias.

O estudo faz parte de uma pesquisa nacional iniciada pelo Centro Nacional de Pesquisa Clínica para Transtornos Mentais da República Popular da China. Sem avançar dados, “por não estar autorizado para tal”, o professor Xiang Yutao revelou, no entanto, que “tanto no continente como em Hong Kong, o risco de depressão é muito superior ao ocorrido em Macau”.

Instados a comentar sobre casos de suicídio, os académicos nada referiram sobre o assunto. Ainda assim, Xiang Yutao afirmou que, sendo o suicídio uma questão tão complexa, pois envolve diversas variantes, não existe uma forma eficaz de minimizar, para já, esse fenómeno. “É preciso estudá-lo mais.”

Recentemente, o PONTO FINAL fez um breve levantamento dos territórios que menos sofreram com a pandemia de Covid-19. A RAEM teve 48 casos até ao momento, com o último caso a ser diagnosticado na passada sexta-feira. O território com maior densidade populacional do mundo tem passado incólume à tragédia causada pelo SARS-CoV-2, muito por culpa das políticas apertadas implementadas pelo Governo local. Políticas essas que têm causado prejuízos sem precedentes na indústria do jogo, criando um impacto social e económico grande no seio da comunidade.